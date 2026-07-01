Modica. Il Comitato per il Centro Storico incalza il Comune: «Il tavolo dell’8 luglio sia decisivo su strisce blu e trasporti»

MODICA, 01 Luglio 2026 – Il Comitato per il Centro Storico di Modica lancia un chiaro messaggio all’Amministrazione comunale in vista del tavolo tecnico convocato per il prossimo 8 luglio, chiedendo che l’incontro si trasformi in un momento di chiarimento concreto e non nell’ennesimo passaggio interlocutorio. Al centro delle rivendicazioni ci sono la vivibilità, l’accessibilità e la tenuta economica e sociale del cuore della città, nodi cruciali che secondo il Comitato richiedono risposte puntuali su due fronti specifici: la gestione della sosta a pagamento legata all’appalto Blumod e la revisione del trasporto pubblico urbano gestito da SAIS.

Sul tema delle strisce blu, il Comitato ritiene non più rinviabile un bilancio complessivo sullo stato di attuazione del contratto. La richiesta è quella di fare totale chiarezza su quali adempimenti siano stati rispettati dalla ditta appaltatrice e quali rimangano invece incompiuti, pretendendo che l’Ente dichiari quali azioni formali, amministrative o legali intenda intraprendere di fronte a eventuali inadempienze. Sotto la lente d’ingrandimento c’è in particolare la mancata realizzazione di elementi contrattuali ritenuti essenziali, come la ristrutturazione e la piena valorizzazione del parcheggio di viale Medaglie d’Oro insieme ai relativi servizi collaterali. Per evitare che il confronto resti confinato in un ambito puramente politico, il Comitato esige per l’8 luglio la presenza non solo degli amministratori, ma anche del dirigente responsabile del procedimento, del Direttore dell’Esecuzione del Contratto e, se necessario, dell’Avvocatura comunale.

Parallelamente, viene invocata una profonda rivoluzione del trasporto pubblico urbano. L’obiettivo è superare l’attuale logica delle linee lunghe e poco frequenti, considerate inefficienti e difficili da comprendere per l’utenza. Il Comitato ha già proposto uno schema di lavoro alternativo basato su tratte più brevi, dorsali urbane rapide, nodi di scambio e collegamenti a corto raggio. L’idea di fondo non è chiedere genericamente un aumento delle corse, ma strutturare una rete più efficiente con tempi di percorrenza ridotti e coincidenze certe nei punti strategici, connettendo parcheggi, quartieri, scuole e aree commerciali. Per avviare questo confronto operativo e sperimentare i nuovi percorsi, viene sollecitata la partecipazione all’incontro dell’assessore competente, Antonio Drago.

Pur ribadendo la massima disponibilità alla collaborazione, il Comitato per il Centro Storico avverte che il tempo delle analisi preliminari è ormai scaduto e deve cedere il passo a decisioni chiare, verificabili e calendarizzate. Dal futuro del parcheggio di viale Medaglie d’Oro alla rimodulazione del servizio SAIS, i residenti e gli operatori commerciali attendono un reale cambio di passo che non può più essere rimandato.

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