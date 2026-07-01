Colpo da novanta per il Modica Calcio: a centrocampo arriva l’ex Serie A Sergio Garufi!

MODICA – Il Modica Calcio lancia un segnale chiarissimo e mette a segno un vero e proprio colpaccio di mercato. La società rossoblù ha infatti ufficializzato l’ingaggio del forte centrocampista Sergio Garufi.

Un innesto di assoluto spessore per la categoria, che porta all’ombra del Castello dei Conti un mix perfetto di geometrie, muscoli e grandissima esperienza.

Classe 1995, nato a Giarre, Sergio Agatino Garufi è un centrocampista centrale completo. Cresciuto nel settore giovanile del Catania, ha vissuto con gli etnei gli anni d’oro del club, arrivando a collezionare diverse panchine nella massima serie e bagnando l’esordio ufficiale in Serie A il 18 maggio 2014, nella sfida contro l’Atalanta. Successivamente ha vestito la maglia rossazzurra anche nel campionato di Serie B.

La sua è una carriera solida e vissuta per gran parte tra i professionisti, avendo difeso i colori di piazze storiche e calde del panorama calcistico italiano:

Ha militato in club del calibro di Catanzaro, Reggina, Feralpisalò, Santarcangelo, Matera e Lupa Roma.

In Serie D: Conosce alla perfezione la quarta serie per aver giocato con Latina, Flaminia e per aver già calcato i campi del girone I con le maglie di Ragusa e Acireale.

L’arrivo di Garufi rappresenta una pedina fondamentale nello scacchiere tattico del Modica. Il calciatore arriva per prendere in mano le chiavi della cabina di regia: la sua capacità di dettare i tempi di gioco, unita a una spiccata personalità, sarà cruciale per guidare la squadra e far sognare i tifosi allo stadio “Pietro Scollo”.

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