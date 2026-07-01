Da Vittoria alla guida della Mobile di Siracusa: il Vice Questore Andrea Monaco è il nuovo dirigente

SIRACUSA / VITTORIA, 01 Luglio 2026 – C’è una forte impronta ipparina nel nuovo assetto della Polizia di Stato in Sicilia orientale. Da oggi, 1° luglio 2026, il Vice Questore Andrea Monaco, nativo di Vittoria nel 1983, è ufficialmente il nuovo dirigente della Squadra Mobile della Questura di Siracusa. Il funzionario vittoriese succede ad Annalisa Stefani, contestualmente trasferita alla guida della Squadra Mobile di Trento.

Per Monaco si tratta di un prestigioso avanzamento di carriera che premia un percorso professionale impeccabile, radicato nel territorio ibleo ma con solide esperienze in tutta la regione e non solo.

Il legame del dottor Monaco con la sua terra d’origine è sempre rimasto forte, anche durante gli anni della formazione e dei primi importanti incarichi:

Dopo la laurea in Giurisprudenza conseguita nel 2008 all’Università “La Sapienza” di Roma, nel 2011 vince il concorso ed entra alla Scuola Superiore di Polizia.

Nel 2013 inizia la sua carriera sul campo alla Questura di Caltanissetta (Ufficio Immigrazione), per poi temprare la sua esperienza in territori complessi come i Commissariati di Gela e Niscemi, oltre a una parentesi alla Questura di Benevento.

Il suo percorso lo ha visto successivamente guidare con successo il Commissariato di Lentini e, in un ideale e proficuo ritorno alle origini, il Commissariato della sua città natale, Vittoria.

Nel marzo 2024 assume la dirigenza della Squadra Mobile di Ragusa. Qui, il funzionario vittoriese ha coordinato in prima persona numerosissime indagini contro la criminalità organizzata, lo spaccio di stupefacenti e la criminalità diffusa, siglando importanti arresti e fermi.

Il Vice Questore Monaco raccoglie un’eredità importante. Lascia, infatti, la Mobile aretusea la dottoressa Annalisa Stefani che, dall’aprile del 2025 fino a oggi, ha inflitto durissimi colpi alla malavita locale, portando a termine eccellenti operazioni con il sequestro di ingenti quantitativi di armi e droga.

foto Franco Assenza

Salva