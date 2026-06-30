Comiso. Consiglio Comunale: Fratelli d’Italia guida la coalizione verso importanti traguardi

COMISO, 30 giugno 2026 – Si è svolta ieri una seduta del Consiglio Comunale che ha ribadito, con forza e chiarezza, il peso dell’azione politica portata avanti dal gruppo di Fratelli d’Italia al fianco dell’Amministrazione Comunale. L’approvazione quasi unanime di tutti i punti all’ordine del giorno non è solo un atto tecnico, ma la certificazione politica di un metodo di governo efficace, concreto e orientato esclusivamente al bene di Comiso.

Un impegno costante per la città

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia esprime grande soddisfazione per il risultato raggiunto in aula. L’approvazione unanime di provvedimenti chiave dimostra come, quando prevale la serietà amministrativa, le istanze del territorio trovino risposte tempestive:

Valorizzazione culturale: la rideterminazione del contributo per la Fondazione Gesualdo Bufalino, che conferma il nostro impegno per la tutela delle eccellenze identitarie della città.

Sicurezza e territorio: l’aggiornamento del Piano comunale di protezione civile, necessario per garantire una gestione moderna e rigorosa dei rischi.

Modernizzazione fiscale: l’adozione del Regolamento operativo del Ravvedimento speciale e le integrazioni ai regolamenti IMU e TARI, che testimoniano la volontà di rendere il rapporto tra Ente e cittadini sempre più equo e trasparente.

Sviluppo: la rimodulazione del piano triennale delle Opere Pubbliche 2026-2028 e dell’elenco annuale 2026, tasselli indispensabili per lo sviluppo infrastrutturale che la nostra amministrazione sta trasformando in realtà.

Le giravolte dell’opposizione

Il gruppo consiliare non risparmia una riflessione sull’atteggiamento delle minoranze: “Assistiamo in queste ore al maldestro tentativo dell’opposizione di intestarsi la paternità di provvedimenti che, a loro dire, avrebbero proposto da tempo. La realtà dei fatti e degli atti consiliari dice ben altro: l’opposizione non ha mai sostenuto nulla di simile in passato. Ieri, semplicemente, si è trovata davanti a un bivio e non ha potuto fare a meno di votare a favore. Gli atti proposti dalla nostra maggioranza vanno così inequivocabilmente a favore dei contribuenti e della città che persino loro, per ovvio pudore politico, hanno dovuto alzare la mano e approvarli”.

Il commento di Fratelli d’Italia

“Il voto unanime su provvedimenti di tale portata è il sigillo politico sull’eccellente lavoro che l’Amministrazione sta compiendo giorno dopo giorno” – dichiara il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia. “Come esponenti di FdI, siamo orgogliosi di sostenere una linea amministrativa solida, pragmatica e risolutiva. I risultati di ieri testimoniano che la nostra maggioranza è unita e coesa, focalizzata su una visione di città che guarda al futuro senza incertezze”.

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