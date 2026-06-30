Bandiera Blu 2026, Cannizzaro: “Un riconoscimento che premia il lavoro quotidiano per l’ambiente”

Marina di Modica, 30 giugno 2026 – Per il sesto anno consecutivo Marina di Modica e Maganuco si confermano Bandiera Blu, il prestigioso riconoscimento internazionale della FEE (Foundation for Environmental Education) che certifica la qualità delle acque, dei servizi e delle politiche di sostenibilità ambientale. L’issaggio della Bandiera Blu in piazza Mediterraneo rappresenta non solo un momento simbolico, ma il risultato di un impegno costante dell’Amministrazione comunale, con un’attenzione particolare alle politiche ambientali portate avanti dall’Assessorato guidato da Samuele Cannizzaro. “Ricevere per il sesto anno consecutivo la Bandiera Blu – dichiara l’assessore alle Politiche ambientali Samuele Cannizzaro – significa dimostrare che la tutela dell’ambiente non è uno slogan, ma un lavoro quotidiano fatto di programmazione, controlli, servizi efficienti e sensibilizzazione. Dietro questo riconoscimento ci sono mesi di attività che riguardano la gestione del litorale, la pulizia delle spiagge, il monitoraggio della qualità delle acque, la raccolta differenziata, la sicurezza dei bagnanti e l’educazione ambientale. È un percorso che coinvolge gli uffici comunali, gli operatori e tutta la comunità.” L’ottenimento della Bandiera Blu è subordinato al rispetto di 33 rigorosi criteri internazionali che valutano la qualità ambientale, la gestione sostenibile del territorio e i servizi offerti ai cittadini e ai turisti. “Il nostro obiettivo – prosegue Cannizzaro – è custodire il patrimonio naturale che Modica possiede e consegnarlo alle future generazioni ancora più valorizzato. La Bandiera Blu certifica il lavoro svolto, ma rappresenta anche uno stimolo a migliorare continuamente. Continueremo a investire nella sostenibilità e nella tutela del nostro litorale perché un mare pulito e spiagge curate sono il miglior biglietto da visita per la nostra città.” Il sindaco Maria Monisteri Caschetto sottolinea come il riconoscimento confermi la qualità delle politiche ambientali adottate dall’Amministrazione: “La Bandiera Blu è il risultato di un impegno condiviso che negli anni ha consentito a Modica di distinguersi tra i Comuni più virtuosi d’Italia. È motivo di orgoglio vedere premiata una visione amministrativa che mette al centro il rispetto dell’ambiente, la qualità dei servizi e la valorizzazione del nostro territorio.” Con Marina di Modica e Maganuco ancora una volta Bandiera Blu, Modica si conferma una destinazione capace di coniugare bellezza paesaggistica, sostenibilità ambientale e accoglienza di qualità, offrendo a residenti e visitatori un mare d’eccellenza e un litorale sempre più curato.

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