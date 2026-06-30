Modica. Rinuncia ai regali per regalare speranza ai pelosetti abbandonati. Buon compleanno, Giovanni!

MODICA, 30 Giugno 2026 – Il compimento dei diciotto anni rappresenta una tappa fondamentale nella vita di ogni ragazzo: il momento della maggiore età, dei grandi sogni e, spesso, di feste indimenticabili. Ma per Giovanni Scolaro questo traguardo ha assunto un significato molto più profondo, trasformandosi in una vera e propria lezione di vita, di maturità e di straordinaria solidarietà. Giovanni ha infatti scelto di celebrare questo giorno speciale rinunciando alle classiche bomboniere e a una parte consistente dei festeggiamenti per fare un regalo immenso ai nostri amici a quattro zampe. L’intero budget è stato da lui destinato all’acquisto di beni di prima necessità per il nostro rifugio, traducendosi in una massiccia fornitura di crocchette e in nuove vasche per la cura e il lavaggio dei cuccioli.

Il valore di questa donazione va ben oltre l’aspetto puramente materiale, economico o logistico. Per una struttura come il Canile di Giulia (dal cui profilo Facebook è tratta la fotografia), a Modica, che lotta ogni giorno tra mille difficoltà per garantire la sopravvivenza e il benessere degli animali abbandonati, il gesto di Giovanni rappresenta un aiuto vitale. Significa poter assicurare pasti regolari e nutrienti ai nostri pelosetti per le prossime settimane. Significa poter disporre di attrezzature adeguate per la cura dei cuccioli più vulnerabili, migliorando drasticamente la loro qualità di vita e facilitando il lavoro quotidiano dei volontari. In un momento storico in cui i rifugi sono costantemente al collasso e le risorse scarseggiano, un simile contributo sposta l’ago della bilancia tra l’emergenza e la serenità.

Ma c’è un valore ancora più grande che si nasconde dietro questa scelta, ed è il suo immenso valore morale ed educativo. Vedere un ragazzo così giovane che, nel giorno in cui tutti desiderano essere al centro dell’attenzione, decide di rivolgere lo sguardo verso gli ultimi, verso gli esseri più indifesi e senza voce, ci riempie il cuore di un’emozione indescrivibile. L’altruismo di Giovanni squarcia i vecchi pregiudizi e ci restituisce una fiducia incrollabile e profonda nelle nuove generazioni. Ci dimostra che il futuro può davvero essere migliore, guidato da giovani adulti capaci di provare una forte empatia, di fare rinunce personali per il bene comune e di considerare il rispetto per la vita animale come un valore fondamentale.

Giovanni, oggi ti definiamo un “piccolo grande uomo”, ma la verità è che il tuo cuore è già da gigante. Sei diventato un esempio luminoso per i tuoi coetanei e una fonte di ispirazione per tutti noi. L’intero staff del rifugio, i volontari e, soprattutto, i cuccioli del Canile di Giulia che oggi scodinzolano felici grazie a te, ti rivolgono il più caloroso, immenso e sincero augurio di buon compleanno. Grazie di vero cuore per aver scelto di essere la loro speranza.

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