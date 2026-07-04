Tavolo tecnico per la sicurezza, Fidone: “Grazie al Questore per l’attenzione verso Acate”

Acate, 04 luglio 2026 – Si è svolto ieri, presso la Questura di Ragusa, il tavolo tecnico operativo convocato dal Questore, Salvatore Fazzino, finalizzato alla pianificazione degli interventi e dei servizi straordinari di controllo del territorio nel Comune di Acate.

Gianfranco Fidone, primo cittadino di Acate, afferma: “Ringrazio il Questore di Ragusa, dottor Salvatore Fazzino, per l’attenzione rivolta al territorio e per aver inteso approfondire i temi più cogenti ad Acate e ringrazio altresì tutti i Comandanti Provinciali delle Forze dell’Ordine che svolgono quotidianamente un servizio di altissima professionalità per gli acatesi e per la comunità”.

“Nell’ottica della piena sinergia istituzionale ho avuto modo di illustrare le attività portate avanti in tema di sicurezza, come il potenziamento del monte orario della Polizia Locale, l’avanzamento del progetto di video sorveglianza e l’utilizzo del servizio di vigilanza privata per la stagione estiva a Marina di Acate. Il tavolo tecnico ha dato un input importante che andrà nella direzione di una presenza capillare sul territorio acatese e di controlli mirati al fine di tutelare e innalzare il livello di sicurezza percepita, contrastando i fenomeni di degrado urbano specie in alcune aree cittadine”.

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