Sanità a Modica: operativo il presidio di via Loreto. Il Sindaco Monisteri conferma i servizi e la presenza del 118

MODICA, 03 Luglio 2026 – Il presidio sanitario di via Loreto, a Modica Alta, è ufficialmente operativo. A dare l’annuncio è il Sindaco di Modica, Maria Monisteri Caschetto, che ha confermato il pieno rispetto del cronoprogramma stabilito dall’ASP 7 di Ragusa per l’attivazione della struttura, pensata per garantire un punto di riferimento assistenziale continuo alla comunità locale.

Tra i punti cardine del nuovo assetto organizzativo spicca la conferma del servizio 118, che resta attivo per tutte le ventiquattro ore con il medico a bordo, garantendo così la massima prontezza nella gestione delle emergenze. Per quanto riguarda l’assistenza quotidiana all’interno del presidio, la copertura medica è assicurata dalle ore 8:00 alle ore 20:00 grazie alla presenza del gruppo dei medici associati di medicina generale.

Nelle ore notturne, dalle 20 alle 8, la continuità assistenziale passa nelle mani del personale infermieristico. Gli infermieri presenti nella struttura di via Loreto garantiranno tutte le prestazioni di base e le attività di orientamento per l’utenza: si occuperanno di effettuare medicazioni, offrire supporto per l’automonitoraggio, somministrare le terapie prescritte, gestire i presidi sanitari e rilevare i parametri vitali dei pazienti.

La struttura si avvale inoltre dell’ausilio delle moderne tecnologie grazie all’attivazione del servizio di teleconsulto. Oltre alle prestazioni strettamente sanitarie, il personale impegnato nel presidio svolgerà anche un importante ruolo di orientamento sociale, aiutando i cittadini a individuare e indirizzarsi verso i servizi socio-assistenziali più appropriati per le loro specifiche esigenze.

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