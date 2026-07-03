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Economia

Saldi estivi al via in Sicilia, Tanasi (CODACONS): “Consumatori non siano presi in giro”

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Alla vigilia dell’avvio dei saldi estivi in Sicilia, previsto per domani, sabato 4 luglio, il Codacons chiede un rafforzamento dei controlli sulle vendite di fine stagione, per garantire la massima trasparenza e tutelare i consumatori da pratiche commerciali scorrette.

L’associazione ricorda che, in un periodo ancora segnato dal caro vita e dalla riduzione del potere d’acquisto delle famiglie, i saldi rappresentano un’importante occasione di risparmio, che deve però svolgersi nel pieno rispetto delle regole.

“I consumatori hanno il diritto di acquistare con serenità, senza il rischio di imbattersi in falsi sconti o in prezzi aumentati artificiosamente prima dell’inizio dei saldi – afferma Francesco Tanasi, Segretario Nazionale Codacons – Per questo chiediamo controlli straordinari su tutto il territorio siciliano, affinché vengano contrastati eventuali comportamenti scorretti e sia assicurata una reale tutela dei cittadini.”

Il Codacons ricorda che il prezzo esposto deve essere chiaro e trasparente, con l’indicazione del prezzo precedente, dello sconto applicato e del prezzo finale. Anche gli acquisti effettuati durante i saldi restano coperti dalla garanzia legale prevista dalla normativa vigente.

L’associazione invita inoltre i consumatori a pianificare gli acquisti, confrontare i prezzi, diffidare di ribassi eccessivamente elevati, conservare sempre lo scontrino e utilizzare, ove possibile, strumenti di pagamento tracciabili.

“I saldi devono rappresentare un’opportunità concreta per le famiglie e non un’occasione per aggirare le regole del mercato. Chi opera correttamente va tutelato tanto quanto i consumatori, perché trasparenza e concorrenza leale sono nell’interesse di tutti. Per questo il Codacons monitorerà l’andamento dei saldi in Sicilia, raccogliendo le segnalazioni dei cittadini e intervenendo tempestivamente ogni volta che emergeranno violazioni o pratiche commerciali scorrette a danno dei consumatori”. – conclude Tanasi.

IL DECALOGO DEL CODACONS PER SALDI SICURI

Per aiutare i consumatori ad affrontare i saldi con maggiore consapevolezza, il Codacons diffonde il seguente decalogo.

1. CONTROLLARE IL PREZZO PRECEDENTE
Verificare sempre il prezzo praticato prima dei saldi, la percentuale di sconto applicata e il prezzo finale.

2. DIFFIDARE DEGLI SCONTI ECCESSIVI
Ribassi particolarmente elevati possono non corrispondere a un reale risparmio.

3. CONFRONTARE I PREZZI
Prima dell’acquisto è utile confrontare il prezzo dello stesso prodotto presso altri punti vendita o sui principali siti di e-commerce.

4. CONTROLLARE IL PRODOTTO
Verificare attentamente che il bene non presenti difetti o danni prima di acquistarlo.

5. CONSERVARE SEMPRE LO SCONTRINO
Lo scontrino è la prova dell’acquisto e consente di far valere i propri diritti.

6. RICORDARE CHE LA GARANZIA È SEMPRE VALIDA
Anche i prodotti acquistati in saldo sono coperti dalla garanzia legale prevista dalla normativa.

7. INFORMARSI SULLE CONDIZIONI DI CAMBIO
Il cambio per ripensamento non è obbligatorio, salvo diversa politica commerciale del negozio.

8. PREFERIRE PAGAMENTI TRACCIABILI
Carte e strumenti elettronici offrono maggiori tutele in caso di contestazioni.

9. EVITARE ACQUISTI D’IMPULSO
Programmare gli acquisti aiuta a evitare spese inutili e a cogliere le vere occasioni.

10. SEGNALARE EVENTUALI IRREGOLARITÀ
In presenza di falsi sconti, pubblicità ingannevole o altre pratiche commerciali scorrette, rivolgersi al Codacons o alle autorità competenti affinché vengano effettuati i necessari controlli

© Riproduzione riservata

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