Brutto incidente a Modica: scontro tra auto e moto sulla Sorda-Sampieri, 27enne in elisoccorso al “Cannizzaro” di Catania

MODICA, 03 Luglio 2026 – Un grave incidente stradale si è verificato oggi, intorno alle 13:30, a Modica, lungo la trafficata Via Sorda-Sampieri. Lo scontro, avvenuto nei pressi del ristorante La Sirenetta, ha coinvolto un’autovettura e una moto Ducati. Ad avere la peggio è stato proprio il centauro, un giovane modicano di 27 anni.

A causa del violento impatto, il ragazzo ha riportato diversi e seri traumi, in particolare al torace e alla testa. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 che, dopo aver prestato le prime cure e valutato la gravità delle lesioni, hanno ritenuto necessario richiedere l’intervento dell’elisoccorso. Il ventisettenne è stato così trasferito d’urgenza all’ospedale “Cannizzaro” di Catania, specializzato nella gestione dei traumi complessi.

Sul luogo del sinistro sono giunti carabinieri e polizia locale per effettuare i rilievi di rito e stabilire le responsabilità. Secondo una prima e provvisoria ricostruzione, la Ducati si sarebbe scontrata con l’auto proprio mentre questa stava immettendosi sulla carreggiata principale da una traversa laterale. Per permettere le operazioni di soccorso, la rimozione dei mezzi e i successivi rilievi planimetrici, il tratto di strada interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico, provocando inevitabili disagi alla circolazione.

Le indagini sono tuttora in corso per fare piena luce sulla dinamica esatta dell’accaduto.

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