Scicli tra i Comuni rifiuti free in Italia, secondo Legambiente

Scicli, 03 luglio 2026 – Il Comune di Scicli è tra i Comuni italiani rifiuti free, cioè quelli che mantengono la produzione pro capite di rifiuto indifferenziato avviato a smaltimento sotto i 75 chilogrammi per abitante all’anno. Lo indica la 33esima edizione di «Comuni Ricicloni» di Legambiente presentato a Roma nella giornata finale dell’Ecoforum nazionale dell’economia circolare.

In Sicilia il dossier ha premiato 39 Comuni “Rifiuti Free”. Tra i centri con più di 15 mila abitanti Scicli è uno dei 4 comuni virtuosi in Sicilia, un autentico record. A Scicli ogni residente produce 71,1 chili di rifiuto secco residuo indifferenziato l’anno.

Segno che le politiche di Raccolta differenziata messe a segno dalla giunta Marino stanno dando i loro frutti.

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