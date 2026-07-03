Inaugurato il nuovo McDonald’s a Modica: 50 assunzioni e tecnologia green al Polo Commerciale

MODICA, 03 Luglio 2026 – È ufficialmente iniziata la nuova era di McDonald’s a Modica. Questa mattina, il taglio del nastro in via Cava Gucciardo ha segnato l’apertura del sesto punto vendita della catena in provincia di Ragusa, situato nel cuore del Polo Commerciale.

L’evento ha richiamato fin dalle prime ore una notevole affluenza di pubblico tra famiglie, giovani e curiosi, desiderosi di scoprire una struttura completamente rinnovata rispetto al passato e dotata degli ultimissimi standard tecnologici del brand.

A dare il benvenuto ufficiale alla nuova realtà imprenditoriale – guidata dal dott. Vincenzo Trovato, che coordina l’intera rete della provincia – sono state le massime autorità cittadine. All’inaugurazione erano presenti il Sindaco di Modica, Maria Monisteri, che ha presenziato al taglio del nastro, e una parte dei componenti della giunta comunale, a testimonianza dell’attenzione delle istituzioni verso i nuovi investimenti sul territorio.

Il percorso di selezione, iniziato nei mesi scorsi con la tappa modicana del McDonald’s Job Tour, ha portato all’assunzione di ben 50 persone: una boccata d’ossigeno straordinaria per l’occupazione locale. Un’importante opportunità di sviluppo e di lavoro per il territorio, che dimostra come Modica continui a essere un polo attrattivo e dinamico per gli investimenti su larga scala.

Non si è trattato di una semplice riapertura, ma dell’inaugurazione di un edificio costruito ex novo, progettato secondo i canoni digitali e green più recenti. La struttura arricchisce il Polo Commerciale di Modica di un nuovo, importante tassello, confermandosi uno snodo cruciale sia per i residenti sia per i turisti in movimento nel territorio ibleo.

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