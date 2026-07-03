Modica Calcio, colpo in attacco: arriva Kayro Flores Heatley per il reparto avanzato di mister Raciti

MODICA, 03 Luglio 2026 – Il Modica Calcio assesta un colpo importante per la stagione 2026/2027 in Serie D, assicurandosi le prestazioni del talentuoso attaccante Kayro Flores Heatley. Il giocatore, reduce dall’ultima esperienza con la maglia del Gela, si unisce ufficialmente alla rosa a disposizione di mister Filippo Raciti, portando con sé un bagaglio di esperienza e qualità tecnica fondamentale per il campionato che attende i rossoblù.

Nato a Roma nel 1998, Flores Heatley vanta un percorso calcistico di assoluto livello. Cresciuto nel prestigioso vivaio della Lazio fino ai Giovanissimi Nazionali, ha poi proseguito la sua maturazione al Ladispoli, prima di fare il grande salto nel calcio professionistico. In Serie C ha vestito maglie storiche e piazze calde come Lupa Castelli Romani, Sudtirol, Cavese, Arzignano e Piacenza. Proprio con i biancorossi emiliani è balzato agli onori della cronaca nazionale grazie a uno strepitoso gol in rovesciata, le cui immagini hanno fatto il giro delle televisioni di tutto il Paese.

Oltre all’esperienza tra i professionisti, l’attaccante conosce alla perfezione la Serie D, avendola disputata non solo con il Gela, ma anche con club del calibro di Sondrio, Fasano, Real Forte Querceta, Anzio, Lupa Frascati, Atletico Terme Fiuggi e Nuorese.

Dal punto di vista tattico, Flores Heatley rappresenta una pedina estremamente duttile per lo scacchiere di mister Raciti. Grazie alle sue doti tecniche e alla sua struttura, può agire sia come punto di riferimento centrale sia come seconda punta. Il suo compito principale sarà quello di scardinare le retroguardie avversarie, creando spazi per i compagni e aggredendo la profondità. Con questo innesto, il Modica Calcio lancia un segnale chiaro sulle proprie ambizioni per la prossima stagione, regalando ai tifosi un profilo di grande spessore e affidabilità.

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