Anno Scolastico 26-27: aperta la selezione dei docenti per ESFO Modica.

Modica, 10 luglio 2026 – L’Ente Superiore Formazione e Orientamento (ESFO) ha pubblicato il bando di selezione per il personale docente da impiegare presso la sede di Modica nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per l’anno formativo 2026/2027. La selezione riguarda i corsi di Operatore del Benessere indirizzo Acconciatura ed Estetica ed il corso di Meccatronico, destinati alla formazione dei giovani che scelgono un percorso professionale regionale. L’iniziativa rappresenta un’importante opportunità per insegnanti e tecnici dei settori interessati, per entrare a far parte di una realtà consolidata nel panorama della formazione professionale siciliana, contribuendo alla crescita personale e lavorativa delle nuove generazioni. L’ESFO è da anni impegnato in varie sedi siciliane, tra cui quella di Modica, nella progettazione e realizzazione di percorsi formativi che consentono agli studenti di acquisire competenze immediatamente spendibili nel mondo del lavoro, affiancando alla preparazione teorica un forte orientamento pratico. La selezione è finalizzata alla costituzione di un elenco di docenti da impiegare nelle attività formative previste dall’offerta IeFP per l’anno 2026/2027. Le modalità di partecipazione, i requisiti richiesti, i criteri di valutazione, le figure professionali ricercate e la documentazione necessaria sono indicati nel bando ufficiale pubblicato dall’ente. I candidati interessati sono invitati a prendere visione del bando completo e a presentare la propria candidatura entro il 16 luglio 2026, seguendo le procedure indicate nella documentazione ufficiale.

Per consultare il bando e scaricare tutti gli allegati è possibile visitare la pagina dedicata sul sito ufficiale dell’ESFO:

https://www.esfome.it/wp-content/uploads/2026/07/ESFO_Bando-Pub_Selezione-Personale_Iefp-2026_2027_I_II_III_IV_ANNI.pdf

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