  • 11 Luglio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 11 Luglio 2026 -
Attualità | Modica

Anno Scolastico 26-27: aperta la selezione dei docenti per ESFO Modica.

Posizioni aperte anche per meccanici, estetiste e parrucchieri
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 10 luglio 2026 – L’Ente Superiore Formazione e Orientamento (ESFO) ha pubblicato il bando di selezione per il personale docente da impiegare presso la sede di Modica nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per l’anno formativo 2026/2027. La selezione riguarda i corsi di Operatore del Benessere indirizzo Acconciatura ed Estetica ed il corso di Meccatronico, destinati alla formazione dei giovani che scelgono un percorso professionale regionale. L’iniziativa rappresenta un’importante opportunità per insegnanti e tecnici dei settori interessati, per entrare a far parte di una realtà consolidata nel panorama della formazione professionale siciliana, contribuendo alla crescita personale e lavorativa delle nuove generazioni. L’ESFO è da anni impegnato in varie sedi siciliane, tra cui quella di Modica, nella progettazione e realizzazione di percorsi formativi che consentono agli studenti di acquisire competenze immediatamente spendibili nel mondo del lavoro, affiancando alla preparazione teorica un forte orientamento pratico. La selezione è finalizzata alla costituzione di un elenco di docenti da impiegare nelle attività formative previste dall’offerta IeFP per l’anno 2026/2027. Le modalità di partecipazione, i requisiti richiesti, i criteri di valutazione, le figure professionali ricercate e la documentazione necessaria sono indicati nel bando ufficiale pubblicato dall’ente. I candidati interessati sono invitati a prendere visione del bando completo e a presentare la propria candidatura entro il 16 luglio 2026, seguendo le procedure indicate nella documentazione ufficiale.

 

Per consultare il bando e scaricare tutti gli allegati è possibile visitare la pagina dedicata sul sito ufficiale dell’ESFO:

https://www.esfome.it/wp-content/uploads/2026/07/ESFO_Bando-Pub_Selezione-Personale_Iefp-2026_2027_I_II_III_IV_ANNI.pdf

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube