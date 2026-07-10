Santoro: “La collaborazione tra il Libero Consorzio e il territorio porta risultati concreti per Ispica”

Ispica, 10 luglio 2026 – La variazione del Bilancio di Previsione 2026-2028 del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, approvata dal Consiglio provinciale, porta importanti risorse al Comune di Ispica e conferma l’efficacia di una collaborazione istituzionale fondata sul dialogo e sulla condivisione degli obiettivi.

A sottolinearlo è il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Marco Santoro che esprime soddisfazione per l’accoglimento delle istanze avanzate a favore della Città, ringraziando la presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Maria Rita Schembari, i consiglieri provinciali di Fratelli d’Italia Peppe Dimartino e Federico Chinnici e l’intero Consiglio provinciale per l’attenzione riservata ai territori.

Nel dettaglio, è previsto uno stanziamento di 20 mila euro destinato al sostegno del programma degli eventi estivi del Comune di Ispica.

Si tratta di un contributo determinante, senza il quale sarebbe stato molto difficile per l’Amministrazione Comunale elaborare un cartellone estivo. Queste risorse consentiranno di sostenere iniziative culturali, sociali e turistiche, valorizzando il lavoro delle associazioni locali e delle attività commerciali, contribuendo ad animare il centro cittadino e a sostenere l’economia del territorio durante la stagione estiva.

Previsti inoltre 40 mila euro per il potenziamento dell’impiantistica sportiva. L’auspicio espresso da Santoro è che tali fondi possano essere impiegati per gli interventi necessari a garantire la piena agibilità dello stadio comunale “Peppino Moltisanti”, struttura strategica per il movimento sportivo cittadino e per i tanti giovani che praticano attività sportiva.

Confermato anche il rifinanziamento del progetto “Via con il Bus”, con uno stanziamento di 15 mila euro, che consentirà di proseguire un’iniziativa rivolta ai giovani e caratterizzata da una significativa valenza sociale per l’intera comunità.

“Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione di questi interventi che rappresentano risposte concrete per Ispica – dichiara Marco Santoro consigliere comunale di Fratelli d’Italia –. Ringrazio la presidente Maria Rita Schembari, i consiglieri provinciali Peppe Dimartino e Federico Chinnici e tutto il Consiglio provinciale per l’attenzione dimostrata verso il nostro territorio. Durante la campagna elettorale, insieme al candidato sindaco Tonino Cafisi, abbiamo sostenuto la necessità di costruire una forte sinergia tra Governo, Regione Siciliana, Libero Consorzio e territorio.

Oggi questo ulteriore risultato conferma la validità di quella visione. Continueremo a impegnarci per ottenere nuove risorse e opportunità per Ispica, vigilando affinché ogni stanziamento venga utilizzato dall’Amministrazione Comunale nel migliore dei modi nell’interesse della nostra comunità.”

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