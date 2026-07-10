La Classe V D del ITC “Archimede” di Modica si ritrova a 40 anni dal diploma

Modica, 10 luglio 2026 – Si riaprono i banchi della mitica V D dell’anno scolastico 1985/1986.

Dopo 40 anni, infatti, i baldi giovani di un tempo che fu, si sono ritrovati con qualche capello bianco (per chi ce li ha ancora) in più ma con l’entusiasmo di sempre per festeggiare una data importante della loro vita.

Nino Ruta, Salvo Spadaro, Rosalba Carbonaro, Patrizia Caccamo, Lucia Vindigni, Peppe Marina, Rosy Spadola, Adriano Pace, Claudio Abbate, Pinello Gennaro, Salvatore Busacca, Giovanni Paternò e Luigi Gugliotta, ieri sera onorati di avere come ospiti la professoressa Giovanna Scifo e il professore Giovanni Scollo, si sono ritrovati in un noto locale della riviera ispicese e si sono riabbracciati e hanno poi ripercorso e si sono raccontati gli anni bellissimi vissuti sui banchi. Anni che hanno segnato una generazione di studenti che dopo il diploma hanno fatto delle scelte di vita diversi, ma che ieri si sono riunite comunemente tra sorrisi aneddoti e risate.

Dopo 40 anni, dunque, quei giovani studenti speranzosi si sono ritrovati, ma con lo stesso affetto di quel lontano 1986, quando l’ITC Archimede non era soltanto una scuola, ma un luogo dove sono cresciuti e formati e la bella serata di ieri è stato sicuramente il modo migliore per festeggiare un traguardo.

Quella di ieri sera per gli studenti della V D 1986,dunque, non è stata una semplice festa tra ex compagni di scuola, ma un momento per ringraziare anche i due docenti presenti e anche chi non è potuto esserci che hanno accompagnato la classe nel percorso formativo.

Ma la cosa più bella che la “rimpatriata” della mitica V D ha dimostrato non è stato il diploma in se, ma l’amicizia che resta indelebile e sincera per sempre.

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