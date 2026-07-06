Controcorrente nel cuore di Modica: se investire nel Centro Storico diventa un manifesto per tutti

MODICA, 06 Luglio 2026 – Mentre la tendenza generale spinge le attività a cercare la comodità delle moderne zone commerciali, c’è chi ha deciso di fare l’esatto opposto. La scelta di “Criatura” di investire nel centro storico di Modica, in Corso Umberto, non è una semplice decisione commerciale, ma una vera e propria dichiarazione d’amore e di fiducia verso le nostre radici. È un passo controcorrente che dimostra come la pietra barocca, intrisa di storia e di sole, non sia un museo del passato, ma il cuore pulsante del nostro futuro.

“L’installazione all’esterno — con la panchina, i fiori e quel messaggio che unisce l’arte all’unione dei sistemi — non vuole essere un’autocelebrazione, ma un esempio tangibile. È la prova che riappropriarsi degli spazi urbani e restituire loro bellezza è possibile, oltre che necessario – spiegano da Criatura – . Questo gesto vuole essere un inizio e, soprattutto, uno stimolo per tutti gli altri imprenditori del territorio: un invito a non abbandonare il cuore della città, ma a scommettere nuovamente su di esso. Scegliere il centro storico significa fare rete, unire l’eccellenza dell’artigianato ai sapori autentici della nostra terra e dimostrare che la qualità e l’identità vincono sempre sulla standardizzazione delle periferie”. Non è la storia di un singolo negozio, ma l’invito a scrivere, insieme, una nuova storia di rinascita per Modica.

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