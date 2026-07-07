Modica Calcio, nuovo innesto in difesa: ufficiale l’arrivo di Danijel Kljajic

MODICA,07 Luglio 2026 – Il Modica Calcio puntella la difesa e si assicura un rinforzo di prospettiva e sostanza per la prossima stagione. La società rossoblù ha infatti ufficializzato l’ingaggio di Danijel Kljajic, promettente difensore classe 2004 pronto a mettersi a disposizione dello scacchiere tattico della squadra.

Nato a Berlino il 26 aprile 2004 e in possesso della doppia nazionalità bosniaca e tedesca, Kljajic è un terzino destro moderno che abbina doti atletiche importanti a una notevole struttura fisica, grazie ai suoi 1,87 metri di altezza. Cresciuto calcisticamente in Germania all’interno del settore giovanile del FC Hertha 03 Zehlendorf, il calciatore ha poi scelto l’Italia per il suo percorso tra i “grandi”, collezionando una prima esperienza con la maglia dell’Angri e disputando l’ultima stagione in Serie D con il Fossombrone Calcio.

Duttilità tattica, fisicità imponente e un background internazionale sono i tratti distintivi che hanno convinto la dirigenza del Modica a puntare con decisione sul suo profilo. Un innesto di valore per il reparto arretrato rossoblù, che guadagna centimetri, freschezza e quell’esperienza già maturata nei dilettanti nazionali, elementi che si riveleranno fondamentali per affrontare al meglio le sfide del prossimo campionato.

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