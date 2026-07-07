Aeroporto Catania. Permangono le difficoltà per i voli

I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.

L’aeroporto di Comiso è regolarmente attivo.

CATANIA, 07 Luglio 2026 – La società di gestione dell’ aeroporto di Catania comunica che, in seguito alle attività vulcaniche della notte tra ieri 6 luglio e oggi 7 luglio, permane l’interruzione delle attività di volo in arrivo all’Aeroporto di Catania e il blocco integrale alle partenze fino alle ore 14 ora locale di oggi 7 luglio.

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.