Firrincieli(M5s): “Tutto fermo al cantiere della nascente pista ciclabile in via Fieramosca a Ragusa”

Ragusa, 07 luglio 2026 – Il consigliere comunale di Ragusa, Sergio Firrincieli, interviene sulla situazione del cantiere della nascente pista ciclabile di via Ettore Fieramosca, fermo ormai da oltre dieci giorni senza che si registri la presenza di operai o avanzamenti visibili.

«Da giorni – afferma Firrincieli – non vediamo più nessuno al lavoro sulla presunta pista ciclabile di via Ettore Fieramosca. Una pausa inspiegabile, soprattutto in un periodo in cui le scuole sono chiuse, il traffico è più scorrevole e i lavori potrebbero proseguire senza creare particolari disagi. Non comprendiamo le ragioni di questo stop e riteniamo doveroso che l’amministrazione chiarisca cosa stia accadendo».

Il consigliere sottolinea come la sospensione del cantiere alimenti dubbi sulla reale direzione del progetto: «Da tempo chiediamo una rimodulazione dell’intervento, con l’allargamento della carreggiata per consentire il passaggio delle ambulanze e il ridimensionamento della pista ciclopedonale, che abbiamo capito non essere utile e non avere consenso nella popolazione. Se il blocco dei lavori è funzionale a una revisione del progetto, con l’eliminazione della pista e la realizzazione di un semplice marciapiede, allora troverebbe il nostro pieno accordo».

Firrincieli aggiunge che, in assenza di una comunicazione ufficiale, la situazione appare poco trasparente: «Diversamente, se non c’è alcuna variante in corso, l’amministrazione deve spiegare il perché e il per come di questo fermo che dura da oltre dieci giorni. Non è accettabile lasciare un cantiere in sospeso senza informare cittadini e consiglieri».

Il consigliere annuncia che porterà la questione in aula: «Oggi stesso, durante le comunicazioni in Consiglio comunale, chiederemo conto e ragione di quanto sta accadendo. I cittadini meritano chiarezza e una gestione seria dei lavori pubblici».

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