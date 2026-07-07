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Vasto incendio all’alba in una depositeria di auto a Vittoria: distrutti cinque veicoli, indagano i Carabinieri

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VITTORIA, 07 Luglio 2026 – Un risveglio di fuoco e paura alla periferia di Vittoria, dove alle prime luci dell’alba di oggi è divampato un violento incendio all’interno di una depositeria di autovetture. L’allarme è scattato intorno alle 5:30, quando la sala operativa del Comando provinciale ha ricevuto le prime segnalazioni e ha immediatamente compreso la complessità della situazione: le fiamme, già ampiamente estese, minacciavano di avvolgere l’intera area di stoccaggio. Per questo motivo è stato disposto un massiccio intervento congiunto che ha visto l’impiego coordinato di più unità per fronteggiare l’emergenza.
Sul posto è confluito un dispositivo di soccorso notevole: la squadra operativa del distaccamento di Vittoria è stata subito affiancata da una seconda squadra inviata da Ragusa, giunta sul posto insieme a un’autobotte fondamentale per garantire il rifornimento idrico continuo durante le operazioni di spegnimento. In totale, dodici vigili del fuoco e cinque mezzi speciali hanno lottato contro il tempo e il calore per circoscrivere il rogo, evitando che le lingue di fuoco si propagassero alle strutture adiacenti e al resto dei veicoli custoditi nella struttura.
Il bilancio dei danni resta comunque pesante: il fuoco ha completamente avvolto e distrutto cinque delle autovetture parcheggiate nell’area. Se da un lato il tempestivo e professionale intervento dei pompieri ha scongiurato conseguenze ben peggiori, dall’altro restano ancora da chiarire le origini del rogo. Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche i Carabinieri di Vittoria, che hanno già avviato tutti gli accertamenti e i rilievi del caso per stabilire con precisione le cause dell’incendio e verificare l’eventuale sussistenza di responsabilità.

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