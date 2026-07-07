“Scenari” a Modica. Arrivano Csaba Dalla Zorza e Enzo Iacchetti. Talk con Paolo Gentiloni

Scenari 2026 si mette alle spalle il secondo dei cinque fine settimana tra giugno e luglio e guarda già al prossimo. Con tre momenti importanti, preceduti dal secondo evento al tramonto e accompagnati dai piccoli protagonisti alla scoperta del cioccolato e dalla musica del ‘dopo festival’ che si sposta logisticamente di qualche metro dalla sede dei suoi primi due incontri. Piera Ficili, anima e direzione artistica di una rassegna letteraria sempre più simbolo del Bene Comune, lancia il secondo week end di luglio di eventi a cominciare da giovedì 9 luglio, quando dalle 19, si affaccerà sul Belvedere dell’Idria l’attrice napoletana Iaia Forte. Seconda protagonista di Scenari al Tramonto, celebre e versatile, nota per la sua lunga e pluripremiata carriera tra cinema, teatro e televisione, Iaia Forte ha raggiunto la notorietà sul grande schermo in film come Libera e La grande bellezza e in TV in programmi cult come Avanzi e La tv delle ragazze. Dotata di un talento brillante e fuori dagli schemi che spazia da testi drammatici alle commedie, a Modica porterà su un proscenio di grande impatto emotivo una lettura scenica tratta dal romanzo di Elsa Morante L’Isola di Arturo. Subito dopo, ci sarà il secondo appuntamento con Aperitivo & Sounds sulla Terrazza Scenari by Raro Jazz con Alessandro Tidona al piano e Roberto Barni al contrabbasso.

Poco più di 24 ore d’attesa e Modica conoscerà Csaba dalla Zorza, venerdì 10 luglio, h.21, atrio comunale di Palazzo San Domenico. Intervistata da Chiara Scucces, protagonista dell’appuntamento è la conduttrice televisiva, giornalista e scrittrice nata a Milano, da quasi 18 anni protagonista nel mondo televisivo su La7, Sky, Food Network, Real Time con una serie di trasmissioni di grande successo a cominciare da Cortesie per gli ospiti. Giudice apprezzata in programmi di cucina e giornalista per riviste di pregio, un anno fa è uscito il suo primo romanzo La governante. A Modica presenta Io sono Adele (Marsilio) il racconto intimo di una donna che sfida se stessa, alla ricerca dell’essere felice, sapendo che dovrà infrangere le regole e trasformare l’ordinario in straordinario. Una donna di 60 anni che si è trasferita da Milano in Provenza come governante in una casa privata e si ritrova a ricucire i pezzi di una famiglia che non è la sua e a fare i conti con i motivi che l’hanno spinta a tagliare di netto con la vita precedente; tra l’indipendenza economica, la maternità, la fatica di conciliare famiglia e lavoro, un matrimonio finito e il peso di un segreto che non vuole svelare

24 ore e poi è ancora l’atrio comunale di Palazzo San Domenico, sabato 11 luglio, h.21, la location dell’ottavo appuntamento di Scenari 2026. Scenari talks vedrà al centro della serata i temi della politica nazionale e internazionale, i rapporti Italia-USA e UE-USA, le guerre, il mondo che annaspa, la crisi internazionale ma anche le prospettive, i valori e lo sviluppo. Sono queste, infatti, le assi del dialogo tra il professore Paolo Magri -politologo, volto noto e studioso dell’attualità apprezzato per i commenti e la competenza- e Paolo Gentiloni. Politico e giornalista, Commissario Europeo per gli Affari economici e Monetari con Ursula Von der Layen dal 2019 al 2024, Presidente del Consiglio dal 2016 al 2018, Gentiloni è esponente di spicco del PD di cui è membro fondatore e di cui è stato presidente per quasi un anno sino al 2020. Un’ora di confronto a 360 gradi sui temi della politica nazionale e internazionale

Domenica apre le sue porte a Scenari 2026, ore 21, la splendida scalinata di San Giovanni a Modica alta raggiungibile anche con le Golf Car di Enjoy Barocco da piazzale Falcone Borsellino. E a ‘tenerla a battesimo’ sarà Enzo Iacchetti. L’attore si è cimentato nel raccontare la sua vita nel libro 25 minuti di felicità (Bompiani) con un sottotitolo che spiega di lui e ce lo presenta meglio di qualunque altra parola: Senza mai perdere la malinconia. La storia di un talento che non ha mai mollato, che non è mai cambiato, che ha fondato su ideali fermi ed anche stoici il suo cammino, che ha saputo cadere e rialzarsi, che c’ha messo la faccia e che con quella stessa faccia lì ha saputo ed è riuscito ad essere ciò che è oggi. Con coraggio e una voglia importante di affermarsi non a dispetto di altri ma per rispetto di se stesso. Un uomo che ringrazia in questo libro chi, come Maurizio Costanzo, ha creduto in lui ed anche chi non gli ha creduto. Enzo Iacchetti non si cela nelle sue paure e anche nei suoi errori e racconta 25 minuti che però sono una vita… E ci spiegherà anche perché, appunto, 25 minuti diventano una vita. Col sorriso e la malinconia

Sabato 11 luglio, è anche il secondo appuntamento al Fattojo Bonajuto, dalle 18,30 riservato a bambine e bambini dai 5 ai 10 anni dove poter conoscere il cioccolato. Bonajuto for Kids è l’idea firmata da Pierpaolo Ruta e da Piera Ficili che sposa lo spirito di Scenari con ingresso gratuito e prenotazione allo 0932 945363. E sabato 11 luglio torna ScenaRiad, il dopofestival in collaborazione con l’associazione Riad questa volta in via Grimaldi, uno dei vicoli più suggestivi e belli di Modica, nel cuore del suo centro storico. E’ qui che, dalle 22.30, Riad Sounds ad Friends sarà il viaggio musicale tra luce e arte e il centro che diventa uno scambio di empatia e cultura

Salva