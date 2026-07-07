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Politica | Scicli

Pratiche edilizie, arriva il portale telematico a Scicli. Si cercano professionisti cui affidare pratiche di sanatoria

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Scicli, 07 luglio 2026 – Il Comune di Scicli accelera sulla definizione delle pratiche edilizie: pubblicato l’avviso per la selezione di tecnici esperti e dal 13 luglio tutte le pratiche SUAP e SUE saranno gestite attraverso il portale telematico.
L’Amministrazione comunale di Scicli compie un ulteriore passo avanti nel percorso di efficientamento e modernizzazione degli uffici tecnici.
È stato infatti pubblicato l’Avviso di manifestazione di interesse per l’acquisizione di candidature di soggetti esperti finalizzato alla formazione di un elenco di professionisti qualificati cui affidare il servizio di istruttoria delle pratiche di condono edilizio presentate ai sensi delle vigenti normative.
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rafforzare la capacità operativa del Settore Urbanistica, ridurre i tempi di definizione delle pratiche di sanatoria e fornire risposte più rapide ai cittadini e ai professionisti.
«Con questo avviso – dichiarano il Sindaco Mario Marino e l’Assessore all’Urbanistica Enzo Giannone – proseguiamo nell’azione di riorganizzazione degli uffici comunali. Lo smaltimento dell’arretrato e l’accelerazione delle istruttorie rappresentano un obiettivo prioritario della nostra amministrazione. L’affidamento delle attività istruttorie a tecnici qualificati consentirà di dare un impulso concreto alla definizione delle pratiche di condono edilizio, offrendo un servizio più efficiente e tempi di risposta più contenuti.»
L’Amministrazione ricorda inoltre che, a partire dal 13 luglio 2026, tutte le pratiche relative allo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) e allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dovranno essere presentate esclusivamente attraverso il portale telematico dedicato.

«Anche la completa digitalizzazione delle procedure – aggiungono Marino e Giannone – rappresenta un tassello fondamentale del processo di innovazione amministrativa. La gestione telematica delle pratiche consentirà di semplificare i procedimenti, garantire maggiore trasparenza, eliminare i passaggi cartacei e ridurre sensibilmente i tempi di istruttoria, con benefici concreti per cittadini, professionisti e imprese.»

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