MODICA, 07 Luglio 2026 – Un velo di tristezza si è abbattuto oggi sulla città di Modica. E’ deceduto Pietro Agosta, fondatore e anima dell’agenzia Onoranze Funebri San Martino. Ricordato come un “uomo di grande impegno e valore”, ha dedicato la sua vita al servizio della comunità, offrendo conforto e dignità a innumerevoli famiglie nel momento più difficile.
Agosta ha saputo incarnare con professionalità e profonda umanità la delicatezza del suo operato. Nel 1997, ha avuto il coraggio di sognare e di portare la sua professionalità, dignità e umana gentilezza a questo delicato momento nella vita di una famiglia. Voleva cambiare le cose, e così ha creato l’impresa funebre più importante della città. La sua eredità professionale, basata su un’etica inossidabile e una rara capacità di empatia crea un vuoto nel campo dell’imprenditoria modicana.
I funerali si terranno mercoledì 8 luglio, alle 17:30, nella Chiesa S. Maria di Betlem.
Modica: addio a Pietro Agosta, fondatore dell’Onoranze Funebri San Martino
MODICA, 07 Luglio 2026 – Un velo di tristezza si è abbattuto oggi sulla città di Modica. E’ deceduto Pietro Agosta, fondatore e anima dell’agenzia Onoranze Funebri San Martino. Ricordato come un “uomo di grande impegno e valore”, ha dedicato la sua vita al servizio della comunità, offrendo conforto e dignità a innumerevoli famiglie nel momento più difficile.
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