Grave incidente in mattinata a Scicli: scontro auto-scooter in viale Primo Maggio, ferito un giovane

SCICLI, 07 Giugno 2026 – Un grave incidente stradale si è verificato nella prima mattinata di oggi a Scicli, lungo il viale 1° Maggio, un’arteria stradale particolarmente trafficata e cruciale per i flussi di veicoli in ingresso e in uscita dalla città. Per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, l’impatto ha coinvolto un’utilitaria, una Toyota Yaris, e un ciclomotore.

Alla guida del motorino si trovava un giovane di vent’anni di nazionalità straniera che, a causa delle ferite riportate nello scontro, è stato immediatamente soccorso dal personale del 118 e trasportato in ambulanza all’ospedale Maggiore-Nino Baglieri di Modica. I sanitari del nosocomio stanno attualmente valutando le sue condizioni cliniche; al momento non è stata ancora sciolta la prognosi del ragazzo. Anche la donna che si trovava al volante della Yaris è rimasta ferita ed è stata trasferita in ospedale dall’équipe medica per gli accertamenti del caso.

I rilievi e le indagini per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro sono affidati alla Polizia Locale di Scicli, che attende ora gli aggiornamenti sullo stato di salute delle due uniche persone coinvolte. Se la prognosi del ventenne dovesse essere riservata, si procederà, come da prassi in questi casi, al sequestro probatorio dei mezzi. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Tenenza locale, il cui tempestivo intervento ha permesso di regolare la viabilità ed evitare pesanti ripercussioni sul traffico cittadino.

foto crlr

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