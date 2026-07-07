Beach volley. 60 coppie pronte a sfidarsi nella tappa Gold di Marina di Modica

Marina di Modica, 07 luglio 2026 – Chiuse le iscrizioni alla tappa Gold di Marina di Modica che scatterà venerdì mattina e si concluderà domenica. Saranno 31 le coppie femminili – 21 giocheranno le qualifiche – e 29 coppie maschili (con 19 che si giocheranno i sei posti di accesso al main draw)

L’arena di Marina di Modica è ormai quasi pronta. Da giorni si lavora sui campi per uno degli appuntamenti di punta di “Sabbie di Sicilia 2026”, il contenitore che riunisce i principali eventi degli sport sulla sabbia in provincia di Ragusa. Isoci – grazie al patrocinio di Regione, Libero Consorzio comunale di Ragusa e comune di Modica – proseguono a lavorare in modo certosino guidati da Fabio Nicosia.

Dal 10 luglio – giorno in cui scatteranno le qualificazioni con tanti siciliani – la parola passerà alla sabbia che scotta (previste alte temperature). L’11 e il 12 si entrerà nel vivo con il main draw e le sfide del tabellone principale. Giovedì pomeriggio si calendarizzano le sfide di venerdì mattina perché scadrà a mezzogiorno il termine ultimo per il cambio coppie.

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