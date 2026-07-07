La Rosa (Fi): “Alcuni tratti del lungomare di Scoglitti pericolosi, intervenga la polizia municipale”

Scoglitti(Vittoria). 07 luglio 2026 – Il segretario cittadino di Forza Italia Vittoria, Andrea La Rosa, interviene con fermezza sulla situazione del lungomare di Scoglitti, nel tratto compreso tra l’Hotel Mida e Baia Dorica, denunciando una condizione ormai fuori controllo e pericolosa per residenti, famiglie e turisti. «Da giorni – afferma La Rosa – riceviamo segnalazioni sempre più allarmanti. Quel tratto di lungomare è diventato una zona franca, dove auto sfrecciano a velocità assurde, moto e scooter impennano in mezzo alle biciclette e alle famiglie a passeggio, e persino attraversare sulle strisce pedonali è diventato rischioso. Siamo davanti a una totale anarchia, una situazione che non può essere ignorata». La Rosa sottolinea che non si tratta di episodi isolati, ma di un fenomeno quotidiano: «Chi vive Scoglitti lo vede ogni sera. Non possiamo aspettare che qualcuno si faccia male per intervenire. La sicurezza dei cittadini deve essere una priorità assoluta».

Per questo motivo, il segretario cittadino di Forza Italia si rivolge al sindaco e al comandante della Polizia municipale, chiedendo un intervento immediato e concreto: «È indispensabile dislocare pattuglie in modo strategico lungo il lungomare, con controlli efficaci e sanzioni. Non basta una presenza passiva: serve un’azione decisa, capace di scoraggiare i comportamenti pericolosi e di ristabilire ordine e rispetto delle regole. Ho avuto occasione di interloquire informalmente con il neocomandante, dott. Alessandro Basile, che mi ha rassicurato sulla presenza delle pattuglie nel tratto del lungomare da noi segnalato. Devo obiettivamente registrare che tale presenza è stata già riscontrata nella giornata di ieri, lunedì. Chiediamo, tuttavia, che la presenza della polizia municipale non venga mai meno, poiché la riteniamo utile e opportuna per garantire la sicurezza di cittadini, residenti e turisti. Allo stesso modo, è necessario proseguire e intensificare, come già è in atto, i controlli nei confronti dei conducenti di monopattini che circolano in modo irregolare e incurante del rispetto del Codice della Strada».

La Rosa evidenzia che la stagione estiva rende ancora più urgente un intervento: «Siamo nel periodo di massimo afflusso turistico. È incomprensibile che l’amministrazione non abbia predisposto un piano di sicurezza adeguato per una delle aree più frequentate della frazione. Scoglitti merita tutela, decoro e una gestione responsabile del territorio». Il segretario conclude con un appello diretto: «Chiediamo al sindaco e alla polizia municipale di proseguire con determinazione nell’attività di controllo e prevenzione, senza abbassare la guardia. La comunità di Scoglitti non può continuare a convivere con situazioni di pericolo costante. Forza Italia continuerà a vigilare e a sollecitare ogni azione necessaria per garantire sicurezza, ordine e rispetto delle regole».

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