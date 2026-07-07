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Cronaca | Vittoria

Vittoria, 19enne sorpreso con un coltello a scatto: denunciato dalla Polizia

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VITTORIA, 07 Luglio 2026 – Un controllo di routine nel territorio di Vittoria si è concluso con una denuncia a piede libero per un giovane del posto. Ieri, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio volti a garantire la sicurezza pubblica, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno fermato e identificato un ragazzo di 19 anni.
Durante le procedure di identificazione, l’atteggiamento del giovane ha insospettito i poliziotti, che hanno deciso di approfondire l’accertamento procedendo a una perquisizione personale. L’intuito degli agenti ha trovato immediato riscontro: nascosto tra gli effetti del diciannovenne è stato infatti rinvenuto un coltello a scatto. L’arma bianca, della lunghezza complessiva di 16 centimetri e dotata di una lama da 7 centimetri, è stata immediatamente recuperata e posta sotto sequestro dagli operatori.
Per il diciannovenne, privo di qualsiasi giustificato motivo per portare con sé un oggetto del genere in luogo pubblico, è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa. Dovrà adesso rispondere del reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere. I servizi della Polizia di Stato volti a prevenire i reati di strada e il porto abusivo di armi proseguiranno con costanza in tutta l’area urbana ed extraurbana.

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