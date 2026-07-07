Il Modica Calcio “prende” l’esterno Alessio Aprile

MODICA, 07 Luglio 2026 – Il Modica Calcio annuncia l’arrivo di Alessio Aprile, esterno offensivo classe 2005, che vestirà la maglia rossoblù nella prossima stagione di Serie D.

Nato a Comiso, Aprile è un calciatore rapido, dinamico e dotato di ottime qualità tecniche. Ala destra naturale, può essere impiegato anche da trequartista o da centrocampista offensivo, grazie alla sua duttilità e alla capacità di interpretare più ruoli nella metà campo avversaria.

Nonostante la giovane età, ha già maturato una significativa esperienza nel campionato di Serie D, vestendo le maglie di Locri e ACR Messina, collezionando complessivamente quasi quaranta presenze nelle ultime due stagioni. Un percorso di crescita costante che gli ha permesso di confrontarsi con un campionato impegnativo e di affinare le proprie qualità.

L’arrivo di Alessio Aprile conferma la volontà del Modica Calcio di investire su profili giovani, ambiziosi e con importanti margini di crescita, capaci di coniugare entusiasmo ed esperienza già maturata nella categoria, lavorando su un progetto di più anni anche nella creazione di una rosa che assicuri continuità al progetto. tecnico.

Salva