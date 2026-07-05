A Modica la politica diventa “servizio”: PD, prima edizione di Generazione Modica

Giornata di formazione, cittadinanza attiva e partecipazione reale. Si è conclusa con uno straordinario riscontro di presenze e di entusiasmo la prima edizione di “Generazione"

MODICA, 05 Luglio 2026 -Una giornata intensa di formazione, cittadinanza attiva e partecipazione reale. Si è conclusa la prima edizione di “Generazione Modica — La politica come servizio alla comunità”, l’iniziativa interamente gratuita rivolta alle ragazze e ai ragazzi fino ai 25 anni, svoltasi sabato 4 luglio presso i locali della Scuola di Servizio Sociale “Stagno D’Alcontres” di Modica.

L’evento, organizzato dal Partito Democratico di Modica in sinergia con il Circolo Intercomunale dei Giovani Democratici, ha visto i giovani partecipanti mettersi in gioco in prima persona per riscoprire il valore profondo dell’impegno civico. Visto il successo del debutto, gli organizzatori hanno già ufficializzato l’intenzione di trasformare l’evento in un appuntamento fisso annuale, proiettando i lavori verso la seconda edizione.

I lavori hanno beneficiato del coordinamento scientifico del professor Alessio Biondo, docente di Politica Economica presso l’Università di Catania, e si sono articolati in due macro-momenti laboratoriali:

La mattinata (“Una bussola piccolissima”): Dedicata all’orientamento tra le grandi categorie della politica (destra, sinistra e centro). Più che una lezione teorica, si è trattato di un percorso pratico culminato in simulazioni di voto su diverse proposte di legge. I partecipanti hanno sperimentato i meccanismi della decisione collettiva: discutere una proposta, confrontarsi e misurarsi con le conseguenze delle proprie scelte.

Il pomeriggio (“Le parole e i numeri”): Focus sugli strumenti per leggere la realtà circostante, dalle basi dell’economia alla lettura critica delle notizie, fino alla comunicazione. Ampio spazio è stato dedicato all’architettura istituzionale del Comune di Modica, spiegando come si distribuiscono competenze e responsabilità tra Consiglio, Giunta e uffici, e come il cittadino può interfacciarsi concretamente con l’ente.

“Questa giornata nasce da una convinzione precisa: i giovani non sono lontani dalla politica, è la politica che troppo spesso si è allontanata da loro. Vederli discutere, votare e porre domande sulla loro città è stata la risposta più bella. Una comunità cresce solo se sa prendersi la responsabilità del proprio futuro – dice Francesco Stornello, segretario del PD di Modica”.

Sulla stessa linea d’onda anche i rappresentanti giovanili del movimento: “Siamo orgogliosi di questa giornata. Abbiamo visto ragazze e ragazzi della nostra età mettersi in gioco senza timori. È la dimostrazione che, quando la politica parla in modo serio e concreto, i giovani rispondono presente. Da questo primo successo ripartiamo per metterci subito al lavoro sulla seconda edizione” – dichiara Leonardo Occhipinti, segretario dei Giovani Democratici di Modica

Il successo di questa prima edizione lancia ufficialmente la sfida per il futuro. Il Partito Democratico e i Giovani Democratici di Modica, nel ringraziare il prof. Biondo e tutti i ragazzi che hanno animato i laboratori, rinnovano l’appuntamento al prossimo anno per continuare a tracciare la strada della formazione politica sul territorio.

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