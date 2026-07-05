Ragusa, revocati i domiciliari: 25enne condannato per furto finisce in carcere

RAGUSA, 05 Luglio 2026 – Si sono aperte le porte del carcere per un giovane di 25 anni, già condannato per il reato di furto aggravato commesso a Marina di Ragusa. La Polizia di Stato ha, infatti, dato esecuzione a un provvedimento restrittivo più severo emesso dall’Autorità Giudiziaria.

Il decreto, firmato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, ha disposto la cessazione immediata della misura alternativa degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico a cui il giovane era sottoposto.

Ricevuto l’ordine di carcerazione, gli investigatori della Squadra Mobile di Ragusa si sono messi tempestivamente sulle tracce del condannato. Una volta localizzato, il venticinquenne è stato arrestato e, dopo le formalità di rito in Questura, è stato trasferito e associato presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

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