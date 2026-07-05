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Modica, bagno di folla per Vincenzo Schettini: la presentazione del libro si è chiusa con un flashmob del Modica Gospel Academy

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MODICA, 05 Luglio 2026 – La maestosa scalinata di Duomo di San Pietro gremito all’inverosimile, una gradinata monumentale trasformata in un’arena di entusiasmo e, alla fine, una sorpresa che ha lasciato tutti a bocca aperta. Sabato sera Modica ha abbracciato Vincenzo Schettini, il professore di fisica più famoso d’Italia, arrivato in città per presentare la sua ultima fatica letteraria, “La vita che ci piace”. Di fronte a migliaia di persone attente e partecipi, l’evento si è trasformato in una vera e propria festa della cultura e della condivisione.

Il momento clou della serata, tuttavia, è arrivato proprio in coda all’incontro. Al termine dell’intervista sul palco, il giornalista Enzo Scarso ha lanciato una provocazione al prof-influencer, ricordando al pubblico una delle tante sfaccettature artistiche dell’ospite: il suo passato e presente come direttore di un coro gospel. “E allora ti vogliamo mettere alla prova” ha incalzato il giornalista, dando il via a un inaspettato flashmob.

Dalle quinte del palco è, infatti, spuntato a sorpresa il Modica Gospel Academy, la rinomata corale locale diretta dal maestro Giorgio Rizza. Preso alla sprovvista ma visibilmente entusiasta, Schettini non si è fatto pregare: ha preso in mano le redini della situazione e ha chiesto di intonare l’intramontabile classico “Oh happy day”.

Il professore, insieme alla corale modicana, ha improvvisato un’esecuzione a cappella trascinante e magistrale. In pochissimi secondi l’energia della musica ha contagiato l’intera scalinata di San Pietro, trasformando le migliaia di presenti in un unico, immenso coro polifonico. L’esibizione si è conclusa tra i sorrisi e con un fragorosissimo, interminabile applauso, sigillando una notte magica in cui la fisica, la letteratura e la musica si sono fuse sotto il cielo di Modica.

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