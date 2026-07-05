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Aeroporto di Catania: chiuso settore B2 a causa dell’attività eruttiva dell’Etna

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CATANIA, 05 Luglio 2026 – A causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, è stata disposta la chiusura dello spazio corrispondente alla nuvola aerea sud del vulcano (settore B2) fino alle ore 19 ora locale, con conseguente restrizione delle attività di volo in arrivo all’aeroporto di Catania a cinque voli all’ora, che permane fino alle ore 21 ora locale.

I passeggeri,  prima di recarsi in aeroporto, devono  verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.

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