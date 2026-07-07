Tragedia a Comiso: tenta di uccidere la madre e si lancia nel vuoto, entrambi in fin di vita

COMISO, 07 Luglio 2026 – Dramma nel tardo pomeriggio di oggi a Comiso, dove si è consumata una terribile vicenda familiare che ha lasciato l’intera comunità sotto shock. Intorno alle 19:30, in pieno corso Ho Chi Minh, un uomo ha tentato di uccidere la propria madre all’interno della loro abitazione, situata nei piani alti dello stabile che sovrasta la banca e la farmacia della zona.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe aggredito violentemente la donna ma, non riuscendo a portare a termine l’intento omicida, si sarebbe diretto verso il terzo piano dello stabile, lanciandosi nel vuoto da un lucernaio.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 con due ambulanze, i carabinieri e la polizia del Commissariato di Comiso per avviare le indagini e mettere in sicurezza l’area, attirando l’attenzione di numerosi passanti increduli.

Madre e figlio sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale “Guzzardi” di Vittoria, dove sono giunti in codice rosso. Le condizioni di entrambi sono estremamente critiche e i medici li considerano in fin di vita. Date le gravissime ferite riportate, le autorità sanitarie stanno valutando il trasferimento d’urgenza in elisoccorso verso l’ospedale “Cannizzaro” di Catania, centro specializzato per i traumi complessi.

La notizia ha destato profondo sgomento in tutta la provincia. Le forze dell’ordine sono adesso al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e comprendere le motivazioni dietro al folle gesto.

foto Franco Assenza

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