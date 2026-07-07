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Scicli | Sport

Lutto nel calcio siciliano: addio a mister Mario Possamai, storico allenatore dello Scicli

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07 Luglio 2026 – Il mondo del calcio siciliano piange la scomparsa di Mario Possamai, stimato allenatore che ha legato una parte importante della sua carriera e della sua vita ai colori dello Scicli (stagioni 84-85e 86-86), in Interregionale.
Mister Possamai non è stato soltanto un uomo di sport e di campo, capace di guidare i suoi ragazzi con competenza e passione, ma soprattutto un grande uomo e un caro amico per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incrociare il suo cammino. La sua signorilità, la sua profonda umanità e l’attaccamento ai valori più autentici del calcio lo hanno reso una figura indimenticabile e rispettata da tifosi, calciatori e addetti ai lavori.
La notizia della sua partenza lascia un vuoto profondo nella comunità sportiva scilitana e in tutto il panorama calcistico dell’isola, che oggi si stringe nel ricordo di un autentico signore della panchina.

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