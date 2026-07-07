Fatti di Comiso, la Famiglia Cannata smentisce categoricamente ogni coinvolgimento

Comiso, 07 Luglio 2026 – Con una nota ufficiale diffusa nelle ultime ore, la famiglia Cannata ha smentito in modo categorico e assoluto qualsiasi tipo di coinvolgimento nei tragici fatti di cronaca verificatisi in data odierna nel territorio di Comiso. La secca presa di posizione si è resa necessaria a seguito della diffusione di notizie che accostavano erroneamente il nome della famiglia alla vicenda.

Nella nota viene specificato chiaramente che le persone effettivamente implicate nei fatti non appartengono in alcun modo al nucleo familiare, né sussiste alcun genere di legame o parentela con i componenti dello stesso.

In considerazione della delicatezza e della gravità della situazione, i Cannata hanno formulato un esplicito invito a procedere senza indugio alla rettifica immediata della notizia e alla contestuale rimozione di ogni riferimento improprio che possa ricondurre la vicenda al loro nucleo familiare.

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