Pennavaria in Pozzallo (In risposta alla nota del professore Barone). Riceviamo

09 Luglio 2026 – Io non so se si debba cancellare la cittadinanza onoraria allo squadrista Pennavaria, non è questo che mi allarma della nota del professor Barone ma il suo modo di ragionare. Dice che la revoca è inutile e dannosa ma non dice perché. Dice che la storia non si destoricizza, non se cancella… (non si può) ripulire il passato con la morale della contemporaneità. Ma è esattamente quello che fa il ministro Tajani quando parla del diritto internazionale “che funziona fino a un certo punto”. Non è questo ripulire il passato con la morale contemporanea? La sua morale contemporanea, certo. La nota dice che si apre così un dibattito profondo sulla ragioni dell’antifascismo e l’approccio scientifico. Quale approccio scientifico? E pura ideologia! Il professor Barone (che conosco e rispetto) dice che la sua posizione nasce da decenni di richieste d’archivio e pubblicazioni. Ancora una volta, la fallacia della neutralità (è un ossimoro) poiché ogni osservatore filtra l’informazione attraverso la sua lente culturale e morale. Il professore dice che sono battaglie puramente simboliche e ha ragione. Il nazionalsocialismo e il fascismo sono pieni di simbologia e questo non dovrebbe esaltarsi. Un tipo violento come Pennavaria non dovrebbe essere ricordato come cittadino illustre, no? Perché è questo che vogliono le persone di ANPPIA, mettere la storia al suo posto, non annullarla. E ora arriva la parte più divertente. Sine ira ac studio (senza parzialità ideologica) È una citazione di Tacito, in Gli Annali, ma si sa già che molti storici oggi vedono Tacito con marcate inclinazioni repubblicane, come il professor Barone sicuramente già sa. Tuttavia suggerisce alla Sinistra di occuparsi della sfida completa del presente. In cosa siamo rimasti professore? Sine ira ac studio o consigliare alla Sinistra? E ora arriva quello che mi allarma. La nota dice che la cittadinanza onoraria è solo un atto amministrativo. Bene, Adolf Eichmann a Gerusalemme diceva lo stesso. Che quattromila ebrei su un treno per Auschwitz o quattrocento neri verso Dachau o 77 omosessuali diretti a Treblinka erano solo atti amministrativi e che lui rispettava solo regole (Hannah Arendt, La banalità del male) Non paragono ciò che dice il professor Barone con ciò che faceva Eichmann, Dio non lo permetta! Dico che il modo di ragionare di Barone esige la Sospensione del giudizio morale perché per paragonare l’esaltazione di un degenerato come Pennavaria con un semplice atto amministrativo si esige la Sospensione del giudizio morale. È un’argomentazione indifendibile. Nel museo delle SS a Berlino c’è una precisa relazione sulle attività della polizia segreta nazista. Tutto perfettamente documentato, ma a nessuno verrà in mente di difendere queste cose come atti amministrativi. E infine, mi chiedo, se è solo un atto amministrativo, perché suscita tante passioni? Sicuramente il lettore lo ha già notato.
Caro professore Barone, la storia non è una cosa morta, è lì per discuterla, per interrogarla. Ricordate la frase di Santayana “Coloro che non conoscono la loro storia sono condannati a ripeterla”.
Ogni documento di cultura è un documento di barbarie.
Ruben Ricca
Regista e autore
16 commenti su “Pennavaria in Pozzallo (In risposta alla nota del professore Barone). Riceviamo”
La storia non è una realtà morta, né un reperto da confinare negli archivi del passato.
È un patrimonio vivo, da studiare, interrogare e discutere con rigore e onestà intellettuale, certamente.
I fatti che la compongono, tuttavia, rimangono immutabili: SONO ormai cristallizzati nel tempo e non possono essere ALTERATI nel loro significato, né rivestiti di COLORI DIVERSI da quelli che appartengono loro.
Per questo, ogni tentativo di deformarli, riscriverli o minimizzarli, come oggi fanno troppi facinorosi per convenienza ideologica, non cambia la storia: ne rivela soltanto la volontà di manipolarla.
Quindi si ripeterà la persecuzione contro chi non è comunista perché non si conosce la storia?
Oppure vi è oggi persecuzione contro i palestinesi perché i comunisti non sanno che hanno appoggiato loro stessi l’occupazione di quei territori?
Si conosce bene la storia del periodo fascista, penso che sia uno dei temi più battuti da sempre grazie a chi dice di aver salvato l’Italia agendo a fatti storicamente già in conclusione, o chiedendo meriti davanti ad altri.
Non si conosce nei dettagli, invece, quella comunista. Sarebbe utile un confronto storico, su numeri, obiettivi, finalità, crimini di guerra e tutto quanto raffrontabile.
Se bisogna conoscere la storia affinché non si ripeta, qual’è il problema in merito.
Oppure è più rilevante la persecuzione ebraica in Italia rispetto a quella cristiana in Russia? Gravi entrambe, eppure se ne sente solo e sempre una, con numeri inferiori a quella comunista.
Come mai non si parla di questa storia e sempre e solo del fascismo?
Vi sono stati crimini di guerra da parte dei partigiani comunisti? Chiedo, se ne parla?
E successivamente alla II guerra tutto tranquillo in Italia? Arrivavano soldi dalla Russia comunista?
No, sempre e solo i fascisti. Polemiche assurde, ed ipocrite, perché il male è in tutte le ideologie umane. Attaccarne una per difenderne implicitamente un’altra dello stesso secolo, è assurdo.
Io non vedo marce su Roma, io vedo comunismo strisciante che si sta tramutando in sorveglianza di massa.
Parlate di questo, perché se sta accadendo, è proprio perché non conoscete la vostra storia.
Ciccio, era lei che mi parlava di carta suprema a proposito dell’antifascismo?
Sa perché, avrei una domanda.
In merito alla sesta votazione (dopo 5 negative), in contravvenzione al regolamento UE sul chat control (ossia il controllo di massa totale dei messaggi degli utenti con il pretesto della pedopornografia), vorrei sapere come pesa la “carta suprema” di cui parla all’articolo 15 (libertà e segretezza), rispetto a ciò che decidono a Bruxelles.
Le fornisco anche elenco di votanti, si, no, astenuti
https://mepwatch.eu/10/vote.html?v=195807&eugroup=&country=
Controlli tutti i nomi per l’Italia. Sesta votazione, d’urgenza, dopo 5 bocciate, in violazione dei regolamenti UE.
Perché o la “carta suprema” ha un valore come lei dice, e i suoi amici che hanno votato non lo sanno, oppure non siamo in democrazia.
E non pensi che difendo altri schieramenti, perché gli altri amichetti che fanno finta di essere dall’altra parte, vogliono, con la scusante di eliminare i social ai ragazzi, il controllo dell’identità su chi utilizza i social.
Quindi, mi dica, siamo in democrazia garantita dalla carta suprema, fascismo o comunismo?
Oppure pensi alla cittadinanza di Mussolini e a polemiche che sono, come già detto, cortine fumogene, come tutto quello che serve a distrarre in Italia dai veri problemi.
Facciamo così: una volta mi dia del fascista e un’altra del comunista, se questo la fa stare meglio.
Vede, Paolo, il punto è un altro. L’Italia è stata vittima del fascismo, e questo è un dato storico, non un’opinione.
A causa del regime fascista il nostro Paese ha pagato un prezzo altissimo: centinaia di migliaia di morti, una guerra che non era in grado di sostenere, miseria, distruzione e disperazione.
Forse lei non ha mai ascoltato i racconti dei Nonni o degli Zii che si sono ritrovati coinvolti in un conflitto senza avere munizioni sufficienti, equipaggiamenti adeguati e, in molti casi, perfino senza scarpe idonee per affrontare la campagna di Russia e morti di fame e di freddo.
Quella tragedia non è una narrazione ideologica: è la testimonianza di una generazione.
Il fascismo trascinò l’Italia in guerra al fianco (forse è meglio dire ai piedi) della Germania nazista e di Hitler. Anche questo è un fatto storico, non suscettibile di interpretazioni. Quella guerra fu persa e, con essa, il Paese perse anche gran parte della propria dignità, a partire dall’8 settembre 1943, quando l’Italia cambiò schieramento e accettò la liberazione da parte degli Alleati. Questa è la storia, Paolo, e la storia non cambia in base alle simpatie politiche o orgoglio personale.
Se poi mi dice che il comunismo, nel mondo, abbia provocato milioni di vittime, sono pienamente d’accordo con lei. È una tragedia storica che nessuna persona onesta dovrebbe negare o minimizzare. Ma questo non modifica i fatti relativi alla Storia Italiana di cui stiamo discutendo. Allo stesso modo, è noto che il Partito Comunista Italiano ricevette sostegno dall’Unione Sovietica, e anche su questo non ho alcuna difficoltà a concordare.
Tuttavia, nessuno di questi elementi cambia il punto centrale della discussione: Pennavaria era uno squadrista fascista e, per questo motivo, ritengo corretta la revoca della cittadinanza onoraria.
Del resto, Paolo, l’influenza della Russia sulla politica occidentale non è certo una novità.
Se ritiene che oggi vi siano partiti o movimenti che abbiano avuto rapporti o vicinanze con Mosca, è giusto che eventuali responsabilità siano accertate nelle sedi competenti, senza sconti per nessuno, e mi riferisco in primis a Lega e M5S. Allo stesso modo, è noto che negli ultimi giorni la magistratura abbia perseguito casi di spionaggio riguardanti informazioni militari riservate destinate alla Russia.
Quello che, invece, mi lascia perplesso è la sua costante tendenza a giustificare o attenuare le responsabilità della Russia e di Putin. Magari mi sbaglio, ma questa è l’impressione che traspare dai suoi interventi.
Mi auguro che il confronto possa proseguire nel rispetto reciproco e con argomenti, non con insulti.
Se, invece, dovesse scegliere la strada dell’offesa personale, la conversazione, per quanto mi riguarda, finirà lì.
Ciccio, il problema, dal mio punto di vista, è che sul fascismo si è detto e fatto fin troppo.
Lei mi parla di quello che accadde col fascismo, fatti noti e risaputi.
Siamo d’accordo sul comunismo, mi fa piacere, ma non è bandito, non se ne parla e non viene insegnato nulla in merito a scuola.
E poi, dimentichiamo ciò che accadde con i Savoia, con Garibaldi, con bixio, con Cavour, celebrari ed osannati ovunque, con lo sterminio dei briganti che difendevano la propria terra, come accade in palestina, con la distruzione economica del meridione, con l’appoggio inglese per questioni geopolitiche, con le persecuzioni cristiane in Italia, lesproprip di soldi e beni, fenestrelle, la nascita della mafia per come la conosciamo, la prima migrazione dei meridionali quanto precedentemente migravano da nord a sud e tutto quello che la storia ci consegna.
Eppure, nessuno ne parla, è questo è accaduto pochi decenni prima del fascismo. E tocca questa terra in particolare, anche se un po’ tutte le realtà d’Italia.
Ecco, queste contraddizioni, questo vivere oggi sulle menzogne, non le tollero.
Ciò che abbiamo oggi è il risultato di questa storia, non si può accusare solo il fascismo quando c’è stato lo schifo prima, che paghiamo ancora oggi, e dopo.
Quanti morti ha fatto l’invasione dei Savoia in regni legittimi? Lei sostiene questa narrazione ed accusa solo il fascismo? Propaganda ancora oggi nelle scuole, celebrazioni, ma per cosa?
Questo esprimo a livello di intolleranza per certi argomenti, l’incoerenza, la fissazione solo per il ventennio, oscurando qualsiasi altra cosa che anzi si difende.
Ed oggi, cosa vediamo? È una conseguenza solo del fascismo? O è tutta una conseguenza dell’invasione, fascismo compreso, ideologia comunista ed americanizzazione di un paese che ha migliaia di anni di storia e cultura più di quel continente di protestanti dove spedivano la parte peggiore della società europea?
Basta con questo fascismo, non se ne può più. I problemi gravi sono altri, oggi.
Sulla russia: non difendo la Russia, difendo la verità. Perché se è ovvio per tutti che l’Europa cerca lo scontro con la Russia, e di menzogne ad oggi ne sono venute fuori a tonnellate, non c’è molto da difendere a casa nostra. È la verità, è che per difendere slogan e proclami di facciata, come sempre e stato fatto nella storia recente, il paese è in bancarotta, e non vedere ciò che accade, è grave in maniera irresponsabile.
Se la Russia avesse palesemente torto, ci avesse minacciato, avesse compiuto realmente fatti gravi, saremmo tutti allineati. Ma così non è, c’è una spaccatura da 4 anni, dopo la spaccatura pandemia, prima della spaccatura palestinese e di quella iraniana. Ma chi ci perde, siamo esclusivamente noi.
La cittadinanza di Mussolini la può levare quando vuole, però bisogna affrontare queste di questioni, non cose di un secolo fa tanto per. E bisogna affrontare la questione meridionale da un punto di vista storico, levando vie e titoli ai ladri che hanno rubato soldi, industrie e speranze, tenendoci sottomessi, agonizzanti, ignoranti, sottosviluppati.
Questi sono i problemi reali.
Paolo, stiamo parlando di fascismo, quello accaduto in Italia nel ventennio. Il comunismo sovietico lo lasci ai russi e non mischi le carte.
Comprendo la sua simpatia per il ventennio ma se ne faccia una ragione : non lo faremo ritornare!
Sig Paolo
Sono d’accordissimo su tutto ciò che ha scritto.
Ricordano solo gli anni del fascismo, e fanno finta di non sapere che ci sono stati tempi peggiori.
Per non parlare che la storia non è esattamente come la scrivono nei libri di scuola.
Nei primi anni la Repubblica era solo sulla carta, con Prefetti e Questori messi li dopo che avevano giurato fedeltà al Duce, a reprimere con il sangue le proteste di piazza del popolo.
Potere a chi aveva servito il Duce.
Esattamente come nella Nato, Gerarchi criminali Nazisti messi in posti di potere nella Nato.
Tutto documentato con nomi e cognomi e ruoli che ricoprivano non è la gestapo, e poi nella Nato.
Pagine nerissime della Storia.
Pi pitruzzu, duole che non abbia capito una h dei miei commenti.
Come dispiace che non sappia chi ha finanziato i comunisti in Italia, il famoso oro di Mosca, che, accettando, si rendevano ovviamente complici di quanto accadeva in Russia. E il comintern a cosa serviva in Russia se non a fare rete ed esportare quel modello insurrezionale?
L’Italia dopo la guerra era terreno ideale per un’insurrezione armata, e questo si evince da diversi fascicoli noti, e i comunisti erano percepiti come un vero e proprio pericolo, altroché.
E mentre lei fa la guardia stile sturmtruppen da una parte per scrutare pericolosi fascisti nella sua stanza, di fianco non vede i nazisti in Ucraina, e di dietro non si accorge cosa sta accadendo proprio oggi a Bruxelles, dove col favore delle ferie, per far passare per la sesta volta chat control, si procede alla votazione, dove ogni assente vale come un voto positivo, proprio perché tutti in preferie.
E non solo, oltre a questo, hanno inserito d’urgenza un’altra votazione, grave altrettanto, immagino però che le arrivi sempre da dietro e non sappia nemmeno questa.
Comunque, mi raccomando, avvisi appena ne vede uno.
Sig. Gino, per non parlare del referendum del 46 con quale sfrontatezza hanno agito, per passare in rassegna tutti i decenni fino ai giorni nostri.
Sig. Gino, proseguo il commento precedente, perché dimenticavo di parlare degli arsenali di armi che avevano i comunisti, della struttura paramilitare, della formazione alla scuola sovietica, della lotta di potere fra usa e Russia in Italia utilizzando la mafia, del pericolo reale di rivoluzione poiché il paese era debole ed allo sfascio. Altro che democrazia. Armi pronte per importare il modello sovietico.
Fra i due mali, e arrivato quello minore, non che non sia da dire, in quanto apparentemente meno pericoloso al momento, ma con prospettive a lungo termine che oggi vediamo.
Gli orfani del duce piangeranno per sempre, giusto eliminare riferimenti a personaggi come Pennavaria che fu un fascista sanguinario e oppressore di coloro che non volevano piegarsi alla sua tirannia.
Oh signur
i tempi cambiano, la Russia prima foraggiava i comunisti sparsi per l’Europa ed oggi gli estremisti di destra ogni dove.
Ed anche i sovranisti della domenica.
Anche i comunisti cambiano. Prima spingono ed appoggiano per l’occupazione della palestina, poi si straccianoo le vesti per i palestinesi.
Da una parte dicono di combattere il fascismo, dall’altra finanziano i nazisti in Ucraina, che pure i polacchi ormai vedono.
Prima si decantano difensori della democrazia, poi armi alla mano sono pronti nel dopoguerra a fare la rivoluzione.
Da una parte decantano la costituzione, dall’altra votano a Bruxelles per il controllo di massa dei messaggi privati, in barba all’articolo 15.
Ammazza se cambiano sti comunisti.
Oh sigrur
sta di fatto che è sempre la Russia imperialista che tende a destabilizzare i governi occidentali, oggi più di prima.
Dove può con i rubli e dove vuole con gli omini verdi.
Oggi abbiamo in Italia un “alleato” di Putin e della Russia, Giuseppi Conte che farà felice tanti commentatori, anzi li ha già fatti felici, ha fatto saltare la sinistra. Ieri ha eliminato ogni dubbio, lui è con la Russia senza se e senza ma.
La Schlein, poveretta non sa che pesci pigliare, se vi alleate con queste persone, cosa potete aspettarvi?
Finalmente la maschera è caduta e chi non lo capiva prima spero che oggi comprenda.
Conte ha garantito le prossime elezioni alla destra, anzi, forse, se si mettono d’accordo, ci sarà Vannacchi come presidente del consiglio e tutti gli altri leghini e fratellini d’Italia come ministri.
Altro che Renzi, i grillini hanno portato l’Italia nell’abisso a causa della loro ottusità e incapacità… per Giuseppi, potrebbe esserci altro, lui se ne intende di affari di mascherine e di miliardiucci buttati o rubati e, Vladimir è compatibile alla sua ambizione.
Italia piena zeppa di qualunquismo.
Conte è uguale a Salvini, Vannacci e tutta la gentaglia filorussi.
Ecco perché la sinistra sarà completamente distrutta.
Meglio una sinistra riformista, seria e anche liberale che fare un campo largo con personaggi come Conte. La sinistra che serve all’italiana è ben altro che Conte e Fratoianni, loro sono i più utili idioti della destra estrema e di Vannacci: vedrete.
Peppe, però Giuseppi è un bell’uomo e piace alle signore…
questa è la politica italiana, e la sinistra che dovrebbe contrastare la destra è completamente inconcludente, Elly Schein è stato un ulteriore incidente di percorso, si è affidata al grillismo ed ai comunisti e questi sono i risultati, altro che campo largo.