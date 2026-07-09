Trionfo Handy Sport Ragusa a Grosseto: 16 titoli italiani e tre record storici per Rosetta Saturnino

Grosseto, 09 Luglio 2026 – Una trasferta toscana da incorniciare e un bottino di medaglie semplicemente straordinario per la Handy Sport Ragusa, reduce dai Campionati Italiani Assoluti di Grosseto. La compagine iblea ha letteralmente dominato la scena, portando a casa la bellezza di 16 titoli italiani, accompagnati da 4 medaglie d’argento e 5 di bronzo.

A rendere la spedizione ancora più storica sono state le prestazioni individuali di altissimo livello. Su tutte spicca l’atleta modicana Rosetta Saturnino, capace di firmare una tripletta leggendaria: tre nuovi primati italiani abbattuti nei 100, 200 e 400 metri (categoria T72). A completare il quadro dei successi assoluti ci hanno pensato Antonio Puglisi e Simonetta La China, che hanno conquistato il titolo assoluto di disciplina nel lancio della clava, rispettivamente nelle categorie maschile e femminile.

Il successo di Grosseto è il frutto di un grande lavoro di squadra, con gli atleti della Handy Sport Ragusa capaci di distinguersi in quasi tutte le specialità di lancio e velocità:

Linda Rosso: Oro nel peso, disco e giavellotto.

Rosetta Saturnino: Oro nei 100, 200 e 400 metri (con record italiani).

Noè: Oro nel peso e nel giavellotto, argento nel disco.

Antonio Puglisi: Oro nella clava e nel peso, argento nel disco.

Daniela Valtorta: Oro nel peso e nel disco, argento nel giavellotto.

Francesca Cavalieri: Oro nella clava.

Simonetta La China: Oro nella clava.

Giancarlo Fiore: Oro nel giavellotto, bronzo nel peso e nel disco.

Ismaele Veloce: Bronzo nel disco e nel giavellotto.

Criscione: Bronzo nel giavellotto.

Battaglia: Argento nel peso e bronzo nel giavellotto.

Bonaccina: Quarto posto nei 100 metri.

Da segnalare anche l’ottima performance di Augustine James, che ha preso parte alle gare valide per la Coppa Italia Lanci, non potendo concorrere per i titoli assoluti in quanto privo di cittadinanza italiana.

I festeggiamenti per questo trionfo nazionale dureranno poco: la Handy Sport Ragusa è già pronta a rimettersi in gioco. Il prossimo appuntamento agonistico vedrà infatti gli atleti gareggiare davanti al proprio pubblico: il 25 luglio si terrà a Ragusa la quarta prova della Coppa Italia Lanci.

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