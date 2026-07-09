Bravissima la pozzallese Michela Barone. Arriva al 17° posto ai Mondiali di danze latino-americane

GERMANIA, 09 Luglio 2026 -Un traguardo straordinario illumina il panorama della danza sportiva internazionale, portando enorme prestigio alla città di Pozzallo e all’intera Sicilia. La talentuosa ballerina pozzallese Michela Barone, in coppia con il partner Salvatore Lanza di Biancavilla, ha conquistato un eccezionale 17° posto ai Campionati Mondiali di Danze Latino Americane, disputati il 27 giugno 2026 a Brema, in Germania.

In una competizione agguerritissima che ha riunito i migliori interpreti della disciplina a livello globale, la coppia italiana è riuscita a imporsi su ben 62 coppie provenienti da 36 nazioni, strappando un posizionamento di assoluto rilievo.

Questo traguardo internazionale corona una stagione semplicemente perfetta per Michela Barone e il suo partner. Solo pochi giorni prima di volare in Germania, la coppia aveva infatti conquistato il titolo di Vicecampioni d’Italia Assoluti nelle Danze Latino Americane. Il secondo posto ai Campionati Italiani Assoluti ha garantito loro il pass ufficiale e il diritto di rappresentare l’Italia ai Mondiali.

Dietro la costante crescita tecnica e artistica della ballerina e della coppia c’è la guida attenta della maestra Lucrezia Coco, direttrice della scuola New Dance di Santa Maria di Licodia, diventata un punto di riferimento fondamentale per la formazione dei giovani talenti siciliani capaci di competere ai massimi livelli. Entrare nella top 20 mondiale è un risultato che premia i sacrifici, la determinazione e l’immenso talento di Michela Barone. Il suo successo a Brema non fa che confermare la grandezza della scuola coreutica isolana, portando con orgoglio il nome di Pozzallo e della danza sportiva siciliana sul palcoscenico più importante del mondo.

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