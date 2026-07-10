Vittoria, il nuovo primario della U.O.C Radiologia è il dottor Filippo Alberghina

Vittoria, 10 luglio 2026 – Il dottor Filippo Alberghina è il nuovo direttore dell’Unità Operativa Complessa di Radiologia dell’ospedale “Guzzardi” di Vittoria. L’incarico è stato conferito all’esito della procedura selettiva per titoli e colloquio.

Laureato in Medicina e Chirurgia, il dottor Alberghina ha conseguito la specializzazione in Radiodiagnostica all’Università di Palermo. Il suo percorso si è sviluppato prevalentemente nell’ambito della diagnostica per immagini ospedaliera, occupandosi di tutte le metodiche radiologiche, con una specifica attenzione alla radiologia cardiovascolare e all’imaging neuro-cardio-vascolare. A questa attività ha affiancato esperienze formative, contributi scientifici e partecipazioni come relatore a corsi e convegni.

Dal 2012 presta servizio nella Radiologia degli ospedali riuniti di Vittoria-Comiso come dirigente medico radiologo. Già sostituto del direttore dell’U.O.C. e titolare di incarico di altissima professionalità nell’imaging di secondo livello neuro-cardio-vascolare, ha contribuito allo sviluppo di ambiti specialistici che oggi rappresentano punti qualificanti dell’offerta diagnostica del presidio vittoriese.

Tra questi l’imaging cardiaco non invasivo, con particolare riferimento all’angiotomografia computerizzata coronarica e alla risonanza magnetica cardiaca. Un ulteriore asse di sviluppo riguarda l’imaging neurologico, sia in urgenza sia in elezione. In particolare, è stato ottimizzato il percorso per la presa in carico dei pazienti con ictus, attraverso la valutazione con angiotomografia computerizzata e, in casi selezionati, con risonanza magnetica.

In questo contesto assume rilievo il costante raccordo con le altre unità operative del presidio, soprattutto nella gestione dei pazienti complessi. Il confronto tra radiologi e specialisti contribuisce, infatti, a rendere più appropriati i percorsi diagnostici e a rafforzare l’integrazione con la presa in carico clinica.

«Assumere questo incarico – dichiara Alberghina – rappresenta una grande responsabilità. La Radiologia è chiamata a svolgere un ruolo sempre più centrale nei percorsi clinici, dall’urgenza alla programmazione delle attività specialistiche. La sfida è continuare a migliorare l’appropriatezza diagnostica, l’integrazione con i reparti e la qualità della risposta ai pazienti, valorizzando il lavoro di squadra e le competenze». La Direzione strategica dell’ASP di Ragusa formula al dottor Alberghina gli auguri di buon lavoro.

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