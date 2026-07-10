Lotta alle “fumarole”: blitz dei Carabinieri tra Santa Croce e Marina di Ragusa, due denunce

RAGUSA, 10 Luglio 2026 – Stamattina, i militari della Stazione di Santa Croce Camerina, supportati dall’alto da un elicottero del 12° Nucleo Elicotteri di Catania, hanno passato al setaccio il litorale compreso tra il camarinense e Marina di Ragusa, un’area caratterizzata da una forte presenza di colture intensive in serra.

Il monitoraggio combinato — da terra e dal cielo — ha permesso di individuare in contrada Finocchiara diversi cumuli di rifiuti da sfalcio agricolo in fiamme. Le telecamere di bordo dell’elicottero hanno ripreso in tempo reale l’attività illecita: uno dei responsabili, accortosi del velivolo, ha tentato un maldestro tentativo di spegnimento, ma la scena era già stata interamente documentata dai militari.

Dopo aver messo in sicurezza l’area, gli uomini dell’Arma hanno risalito alla titolarità dei terreni, riconducibili a due società agricole. Due uomini di Vittoria, di 66 e 74 anni, sono stati denunciati in stato di libertà per il mancato rispetto delle ordinanze che vietano l’abbruciamento non autorizzato di scarti vegetali.

La posizione delle due persone coinvolte sarà ora al vaglio dell’autorità giudiziaria nel corso del procedimento penale, che ne accerterà le responsabilità.

L’operazione conferma la priorità posta dal Comando Provinciale di Ragusa nel tutelare l’ecosistema locale, colpendo un fenomeno che, oltre a rappresentare una grave minaccia per la salute pubblica, compromette il decoro e l’attrattività del territorio.

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