  • 11 Luglio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 11 Luglio 2026 -
Cronaca | News in primo piano | Ragusa | santa croce camerina

Lotta alle “fumarole”: blitz dei Carabinieri tra Santa Croce e Marina di Ragusa, due denunce

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

RAGUSA, 10 Luglio 2026 – Stamattina, i militari della Stazione di Santa Croce Camerina, supportati dall’alto da un elicottero del 12° Nucleo Elicotteri di Catania, hanno passato al setaccio il litorale compreso tra il camarinense e Marina di Ragusa, un’area caratterizzata da una forte presenza di colture intensive in serra.

Il monitoraggio combinato — da terra e dal cielo — ha permesso di individuare in contrada Finocchiara diversi cumuli di rifiuti da sfalcio agricolo in fiamme. Le telecamere di bordo dell’elicottero hanno ripreso in tempo reale l’attività illecita: uno dei responsabili, accortosi del velivolo, ha tentato un maldestro tentativo di spegnimento, ma la scena era già stata interamente documentata dai militari.

Dopo aver messo in sicurezza l’area, gli uomini dell’Arma hanno risalito alla titolarità dei terreni, riconducibili a due società agricole. Due uomini di Vittoria, di 66 e 74 anni, sono stati denunciati in stato di libertà per il mancato rispetto delle ordinanze che vietano l’abbruciamento non autorizzato di scarti vegetali.

La posizione delle due persone coinvolte sarà ora al vaglio dell’autorità giudiziaria nel corso del procedimento penale, che ne accerterà le responsabilità.

L’operazione conferma la priorità posta dal Comando Provinciale di Ragusa nel tutelare l’ecosistema locale, colpendo un fenomeno che, oltre a rappresentare una grave minaccia per la salute pubblica, compromette il decoro e l’attrattività del territorio.

 

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube