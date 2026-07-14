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Modica | Sport

Gabriel Osmani é un nuovo giocatore del Modica Calcio

L’attacco rossoblù si arricchisce con uno dei prospetti più interessanti del panorama giovanile
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Modica, 14 luglio 2026 –  Il Modica Calcio piazza un colpo di prospettiva per il proprio reparto offensivo, assicurandosi le prestazioni del giovane talento Gabriel Osmani. Nato il 29 marzo 2007, Osmani rappresenta uno dei profili più interessanti del panorama calcistico giovanile italiano, pronto a portare in maglia rossoblù la freschezza e la determinazione che lo hanno già reso protagonista nelle recenti stagioni. Punta centrale di ruolo,  vanta una struttura fisica importante, con i suoi 185 centimetri di altezza che lo rendono un punto di riferimento fondamentale per la manovra offensiva, coadiuvati da una spiccata propensione all’uso del piede destro che gli permette di essere incisivo negli ultimi sedici metri.

L’approdo di Osmani al Modica arriva dopo un percorso di crescita costante che lo ha visto mettersi in luce tra le fila del San Luigi Calcio, compagine con la quale ha maturato un’esperienza significativa nel campionato di Serie D. Proprio nel contesto del massimo torneo dilettantistico, il giovane attaccante ha saputo dimostrare di poter reggere l’impatto con il calcio dei grandi, lasciando il segno nel settembre 2025 grazie al suo primo gol in categoria, una rete decisiva che permise al San Luigi di strappare un prezioso pareggio contro il Mestre. Oltre all’esperienza in club, il bagaglio di Osmani è arricchito da un percorso di selezione regionale di primo livello, culminato con la partecipazione al prestigioso Torneo delle Regioni 2025, dove ha vestito la casacca della rappresentativa Under 19 del Friuli-Venezia Giulia. Con l’arrivo a Modica, il calciatore si prepara ora a una nuova tappa fondamentale della sua carriera, con l’obiettivo di confermare le ottime referenze che lo descrivono come una delle giovani promesse più monitorate dell’intero panorama calcistico, desideroso di mettere il suo talento a servizio degli schemi tattici e degli obiettivi stagionali del club.

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