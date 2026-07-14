L’Amministrazione Comunale di Ispica riceve in Municipio il campione di bodybuilding Daniele Spadola

Nel corso dell’incontro, il Sindaco Pierenzo Muraglie e l’Assessore allo Sport Carmelo Oddo hanno consegnato a Daniele Spadola una targa di riconoscimento per gli straordinari traguardi raggiunti: il 4° posto nella categoria Natural Bodybuilding fino a 70 kg e il 3° posto nella categoria Open Bodybuilding fino a 70 kg, risultato che gli è valso la qualificazione ai prossimi Campionati Mondiali UWSFF.

Un riconoscimento simbolico ma sentito, con il quale la città ha voluto esprimere gratitudine e orgoglio nei confronti di un atleta che, con impegno, sacrificio e dedizione, continua a portare il nome di Ispica sui più importanti palcoscenici sportivi nazionali e internazionali.

Nel corso dell’incontro è stato inoltre rivolto un plauso al coach Massimo Savasta, il cui prezioso lavoro di preparazione ha contribuito al raggiungimento di questi prestigiosi risultati, confermando il valore della professionalità e della collaborazione che stanno alla base di ogni successo sportivo.

L’Amministrazione Comunale ha espresso compiacimento anche per il nuovo progetto imprenditoriale e sociale che Daniele Spadola si appresta a realizzare in città. Il futuro centro sportivo, che sarà dedicato al benessere psicofisico su precisa volontà di Spadola, rappresenta infatti un investimento importante per il territorio, non solo sotto il profilo sportivo, ma anche per la promozione della salute, dell’inclusione e della prevenzione, con particolare attenzione ai giovani e alla popolazione anziana.