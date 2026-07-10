Modica. “Lo Sporcaccione del Giorno”: il dibattito sui social riporta al centro il tema della responsabilità civica

Modica, 10 luglio 2026 – Ogni nuovo episodio de “Lo Sporcaccione del Giorno” continua a generare un acceso confronto sui social network, confermando come il tema dell’abbandono dei rifiuti rappresenti una delle questioni più sentite dalla comunità. L’ultimo filmato diffuso dall’Ufficio Ecologia del Comune di Modica, che documenta alcuni giovani intenti ad abbandonare rifiuti dopo aver svuotato un’automobile, ha riacceso il dibattito tra chi condanna senza esitazioni il comportamento e chi, invece, richiama l’attenzione sulle eventuali criticità del servizio di raccolta, sostenendo che i cassonetti presenti nell’area fossero pieni. Un confronto che, ancora una volta, evidenzia come ogni episodio finisca per dividere l’opinione pubblica. Tuttavia, al di là delle diverse posizioni, l’Amministrazione comunale ribadisce un principio fondamentale: eventuali disservizi, che devono essere affrontati e risolti con tempestività, non possono mai costituire una giustificazione per l’abbandono incontrollato dei rifiuti. “Lo Sporcaccione del Giorno” nasce proprio con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza, mostrando situazioni che quotidianamente gli operatori riscontrano sul territorio comunale. I filmati vengono pubblicati con i volti oscurati, nel pieno rispetto della normativa sulla privacy, e intendono richiamare l’attenzione su un fenomeno che produce danni all’ambiente, al decoro urbano e all’intera collettività. «Il nostro intento non è mettere qualcuno alla gogna – dichiara l’Assessore all’Ecologia, Samuele Cannizzaro – ma promuovere una riflessione collettiva. Ogni giorno il personale dell’Ufficio Ecologia interviene per rimuovere rifiuti abbandonati in strade, campagne e aree periferiche. Dietro ogni bonifica ci sono risorse economiche, tempo e lavoro che potrebbero essere destinati ad altri servizi per la città. È giusto discutere di eventuali criticità del sistema di raccolta, ma è altrettanto giusto ricordare che nessun disservizio autorizza comportamenti contrari alle regole e al rispetto del bene comune.» L’Assessore Cannizzaro sottolinea come il contrasto all’abbandono dei rifiuti si sviluppi attraverso un insieme di azioni che comprendono il miglioramento dei servizi, il potenziamento dei controlli, le attività di bonifica e una costante opera di informazione e sensibilizzazione. «Una città pulita non dipende esclusivamente dall’efficienza dei servizi comunali – afferma il Sindaco Monisteri – ma anche dal senso di responsabilità di ciascun cittadino. Possiamo investire in raccolta, videosorveglianza, controlli e campagne di comunicazione, ma nessuna amministrazione può sostituirsi alle scelte quotidiane delle persone. Rispettare gli spazi pubblici significa rispettare la propria comunità. Se questa rubrica riesce ad aprire un dibattito sul tema della responsabilità civica, allora ha già raggiunto uno dei suoi obiettivi più importanti.» L’Assessoe rinnova infine l’invito ai cittadini a segnalare eventuali disservizi attraverso i canali ufficiali e a collaborare nella tutela del territorio, nella convinzione che il decoro urbano sia il risultato dell’impegno condiviso tra istituzioni e comunità.

Salva