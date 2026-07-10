Modica Calcio. Il Pietro Scollo verso il suo completamento: un risultato che appartiene alla città

Modica, 10 luglio 2026 – L’A.S.D. Modica Calcio 1932 accoglie con soddisfazione la notizia diffusa dal Sindaco Maria Monisteri: la delibera del Consiglio provinciale dello scorso 8 luglio destina una quota significativa dell’avanzo di gestione all’impiantistica sportiva dei comuni, e la parte assegnata a Modica consentirà finalmente di sistemare in via definitiva la Curva del “Pietro Scollo”, aprendola in vista del prossimo campionato di Serie D.

Nel suo intervento il Sindaco ha voluto definire questa scelta anche come un modo per ringraziare il Modica Calcio e la sua proprietà per i sacrifici compiuti nel restituire alla città il calcio di quarta serie. Accogliamo quelle parole con gratitudine e con la misura che ci compete: il lavoro della proprietà è stato quello di chi crede in un progetto e se ne assume l’onere: nessun sacrificio, però, avrebbe avuto senso senza una città che ha continuato a riconoscersi in questa maglia.

Il completamento della Curva è un traguardo atteso da oltre vent’anni. Un settore costruito e mai utilizzato, che rischiava di rimanere il simbolo di un investimento pubblico incompiuto, torna oggi a essere una risorsa viva. L’apertura della cosiddetta “tribuna C”, destinata ai sostenitori ospiti, permetterà di accogliere in condizioni di piena sicurezza le tifoserie di club di rango come la Reggina e delle storiche rivali del Modica, grazie anche alla predisposizione dei collegamenti viari condotta secondo le indicazioni della Questura e del Questore, dottor Salvatore Fazzino. E consentirà, soprattutto, di restituire per intero la Tribuna B al cuore pulsante del tifo rossoblù.

Il completamento del Pietro Scollo, insieme a una gestione realmente ottimizzata dell’impianto, è la condizione senza la quale nessun progetto sportivo può crescere in modo strutturato. Uno stadio funzionale non è un elemento accessorio: è l’infrastruttura sulla quale si costruiscono l’identità di un club, la sua sostenibilità economica e la sua capacità di guardare a obiettivi sempre più ambiziosi.

Registriamo con favore che questa amministrazione stia progressivamente dando seguito agli impegni assunti. È un esempio virtuoso di sinergia tra istituzioni e realtà sportiva, oggi non più rinviabile: nessuna società, da sola, può sostenere il peso di una crescita di questa portata.

Ora la parola passa alla città. Il modo più concreto per essere parte di questo percorso è sottoscrivere l’abbonamento; per le imprese del territorio, è sposare il progetto attraverso una sponsorizzazione. Il Pietro Scollo si completa. Adesso spetta a noi riempirlo.

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