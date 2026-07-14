La spiaggia di Sampieri Bandiera Verde anche nel 2026, è a misura di bambino

Sampieri(Scicli), 14 luglio 2026 – La spiaggia di Sampieri (Scicli) ha ottenuto la Bandiera Verde per il sesto anno consecutivo. Il prestigioso riconoscimento, assegnato da un pool di pediatri italiani e stranieri, certifica la spiaggia come ideale per le famiglie, grazie all’acqua pulita, al fondale basso e digradante, alla sabbia fine e alla presenza di servizi di salvataggio.

Per ottenerla, le spiagge devono avere sabbia, spazi ampi per giocare, acque basse e sicure, e servizi di salvataggio

Sono questi gli elementi che caratterizzano le località balneari a misura di bambino premiate con le Bandiere Verdi, il riconoscimento assegnato sulla base delle indicazioni dei pediatri. L’elenco aggiornato al 2026 conta 164 spiagge: 153 in Italia, 5 in Europa e 6 in Africa.

A darne l’annuncio è il sindaco di Scicli Mario Marino a poche ore dalla cerimonia di assegnazione del vessillo che quest’anno si è tenuta a Termoli.

Sampieri si distingue per qualità, sicurezza e servizi pensati per i più piccoli e per il relax dei genitori. La Bandiera Verde è un’iniziativa ideata dal professor Italo Farnetani nel 2008. La Bandiera Verde, nonostante il nome, non è un semplice vessillo colorato sventolato al vento. Si tratta di un riconoscimento assegnato alle località marine che, secondo i pediatri, possiedono le caratteristiche ideali per accogliere le famiglie con bambini.

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