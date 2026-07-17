Ragusa. Divieto di fumo e di abbandono di prodotti da fumo in parchi e giardini.

Ragusa, 17 luglio 2026 – Il Sindaco di Ragusa Peppe Cassì, con apposita ordinanza, ha istituito il divieto di fumo nelle aree segnalate all’interno di tutti i parchi, giardini e delle ville comunali di Ragusa; e in particolar modo negli spazi attrezzati per il gioco dei bambini o destinate all’attività sportiva.

L’ordinanza comprende anche il divieto di abbandono per terra, nelle aree a verde, nelle fioriere e nei camminamenti di mozziconi di sigaretta o di altri scarti derivanti da prodotti da fumo.

È un semplice ma non scontato atto di civiltà predisposto dall’Assessorato Verde Pubblico, promosso dal consigliere Sortino su proposta del CCN Antica Ibla, necessario a sanare quei comportamenti inappropriati che il buon senso o l’educazione dovrebbero già sconsigliare.

La sanzione andrà da € 25,00 a € 500,00 per la violazione del divieto di fumo; da € 60,00 a € 300,00 l’abbandono di mozziconi di sigaretta.”

Salva