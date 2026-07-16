Bonus Nido, il grido delle famiglie modicane: “Sette mesi di ritardi, vogliamo risposte certe”. Riceviamo

Mi rivolgo alla vostra redazione, affinché possiate continuare a tenere alta l’attenzione sulla delicata questione legata al Bonus Nido a Modica.

Siamo ormai giunti a sette mesi di ritardi negli accrediti e la situazione appare, ad oggi, ancora bloccata. Con l’avvicinarsi del mese di agosto, il timore concreto è che le tempistiche possano subire un’ulteriore, insostenibile dilatazione. Chiediamo risposte certe e chiare: abbiamo il diritto di sapere se e quando riceveremo quanto ci spetta.

Circolano voci insistenti su una possibile risoluzione non prima della fine dell’anno, ma questo scenario ci pone di fronte a scelte difficili. Molti genitori vorrebbero avere la possibilità di decidere con consapevolezza se continuare a mandare i propri figli al nido, sapendo di dover affrontare la retta senza poter contare su alcun rimborso. Il timore più grande è che, qualora i tempi dovessero dilatarsi oltre la fine dell’anno, i fondi vadano irrimediabilmente persi.

La nostra è una domanda legittima. Crediamo che tutti gli aventi diritto debbano ricevere chiarezza, soprattutto a distanza di oltre due mesi dalla notizia ufficiale del blocco delle pratiche.

lettera firmata

Salva