Successi a Rimini: l’ASD Team Melody di Modica brilla ai Campionati Nazionali FIDESM

RIMINI, 16 Luglio 2026 – Dal 4 luglio 2026, la Fiera di Rimini si è trasformata nella capitale della danza sportiva, ospitando i Campionati di categoria organizzati dalla FIDESM, l’unica federazione nazionale riconosciuta dal CONI. La manifestazione ha visto scendere in pista migliaia di ballerini provenienti da tutta Italia, pronti a confrontarsi nelle varie discipline e classi in un evento di altissimo profilo.

A rappresentare con orgoglio la città di Modica è stata l’ASD Team Melody, che ha partecipato con due giovanissime e talentuose atlete: Chiara Bellaera e Greta Distefano.

Le due ballerine hanno disputato il loro campionato domenica 5 luglio, gareggiando nella disciplina Latin Style 10/11 Classe C. In una competizione serrata, che ha visto la partecipazione di ben 120 atlete della stessa età, le ragazze hanno dimostrato grande carattere e preparazione tecnica.

Ottimi i risultati raggiunti: Chiara Bellaera ha conquistato un fantastico 7° posto, ottenendo il prestigioso passaggio di merito nella classe successiva (Classe B). Anche Greta Distefano ha condotto una buona gara, raggiungendo la 50ª posizione.

Il maestro Pietro Mormina, che ha seguito passo dopo passo le atlete in questa trasferta, si è detto molto soddisfatto delle prestazioni ottenute, sottolineando l’elevato livello tecnico della competizione. “Avanti tutta per i prossimi obiettivi”, è il messaggio lanciato dal maestro, che guarda già al futuro con entusiasmo e determinazione per i prossimi impegni sportivi.

Salva