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Modica, ancora fiamme: incendio ieri pomeriggio in Contrada Mauto

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Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 16 Luglio 2026 – Un   incendio si è verificato ieri pomeriggio a Modica, interessando la vegetazione in Contrada Mauto. L’allarme è scattato intorno alle  17:30, quando una colonna di fumo nero ha iniziato a levarsi visibilmente dalla zona, destando preoccupazione tra i residenti.

Le fiamme, alimentate probabilmente dalle alte temperature e dalla sterpaglia secca, si sono propagate rapidamente lungo il bordo della strada secondaria, lambendo pericolosamente un tradizionale muro a secco, come mostrato nella foto scattata sul posto. La situazione ha reso necessario l’intervento immediato delle squadre di soccorso.

Sul luogo dell’incendio sono giunti i Vigili del Fuoco (già impegnati sulla Collina di Monserrato) che, con non poca fatica, hanno lavorato per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area, impedendo che le fiamme si estendessero ulteriormente alle vicine campagne o a eventuali strutture.

La natura dell’intervento e l’estensione del rogo   ha lasciato dietro di sé una vasta area di terreno bruciato. Le fiamme hanno attaccato anche le sterpaglie ai bordi della trafficatissima Via Modica Giarratana.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, ma l’episodio riaccende i riflettori sulla necessità di massima attenzione e prevenzione, soprattutto durante i mesi estivi, quando il rischio di incendi boschivi e di interfaccia è elevato.

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1 commento su “Modica, ancora fiamme: incendio ieri pomeriggio in Contrada Mauto”

  1. U

    Quest’anno non hanno pulito il ciglio della strada al Mauto ma ho visto che non è stato fatto anche da altre parti.

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